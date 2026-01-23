La carriera di Helena Prestes è in ascesa, e a confermarlo è l'ultima collaborazione che ha annunciato sui social. Il 23 gennaio, infatti, la 35enne ha svelato che è la testimonial di un noto brand di prodotti per capelli e lo ha fatto pubblicando su Instagram le immagini della campagna che ha girato a New York qualche mese fa. Questo traguardo ha reso felici sia i fan della modella che il fidanzato Javier Martinez.

L'exploit di Helena fuori dall'Italia

A quasi un anno dalla fine della sua avventura al Grande Fratello, Helena ha inanellato un successo dietro l'altro: da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia, infatti, la modella non si è fermata un attimo e questo le sta permettendo di togliersi parecchie soddisfazioni.

Oggi, 23 gennaio, Prestes ha annunciato che è la nuova testimonial di un noto brand di prodotti per capelli: la 35enne ha girato questa campagna pubblicitaria a New York alcuni mesi fa, e in queste ore ha potuto raccontare tutto ai suoi fan.

Su Instagram, infatti, Helena ha pubblicato foto e video del dietro le quinte di questo progetto che ha dovuto tenere segreto per tanto tempo, un lavoro del quale è orgogliosissima.

Il lavoro di Hele a New York

Testimonial per @revlon ❤️#helenaxrevlon pic.twitter.com/KGeJKW3auZ — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) January 23, 2026

L'amore dei fan

Questa nuova collaborazione di Helena è stata accolta con entusiasmo dalle tantissime persone che la seguono e la supportano sui social.

"Finalmente vediamo cosa ha fatto quando è stata a New York", "Che soddisfazione", "Non si ferma più", "Troppo felice per lei", "Superlativa", "Nessuna come lei", "La nostra regina", "La migliore in assoluto", "Testimonial perfetta", "Fiera di lei", "Incantevole", "Una dea", "La più rilevante", "Uno schianto", "Lei è la modella, non una qualsiasi", si legge su X in queste ore.

Il sostegno di Javier a distanza

Sotto al post con il quale Helena ha annunciato questo suo nuovo progetto, si possono trovare sia i commenti dei fan che quello di Javier.

"Che bravo fotografo", ha scritto il pallavolista su Instagram.

Chi segue gli Helevier da tempo, infatti, saprà che Martinez era con Prestes quando ha girato questa campagna: i due hanno trascorso qualche giorno insieme a New York alla fine dell'estate, quindi in quel periodo lei è riuscita a unire il lavoro e le vacanze con il fidanzato.