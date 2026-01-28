Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste prossimamente su Rai 1 non è escluso che Marcello Barbieri possa decidere di prendersi un periodo di pausa dai suoi impegni professionali a Milano dopo aver annullato il matrimonio con Rosa.

L'ex fidanzato di Adelaide si renderebbe conto di non avere più una chance con la giornalista del Paradiso Market dopo aver notato il feeling speciale che si è creato tra lei e Tancredi, al punto da decidere di farsi da parte e prendersi un periodo di riflessione.

La profonda crisi tra Rosa e Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Per Marcello ci saranno dei nuovi colpi di scena nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap, dato che la relazione tra lui e Rosa attraverserà l'ennesimo momento di crisi.

Sarà Tancredi a creare zizzania tra i due nel momento in cui confesserà a Rosa di provare dei seri sentimenti nei suoi confronti e di non volerla perdere.

A quel punto Rosa metterà subito al corrente Marcello, con il quale sta vivendo un momento di profonda crisi e le cose tra i due assumeranno una piega del tutto inaspettata.

La coppia deciderà di prendersi un periodo di riflessione, mettendo in stand by la loro relazione sentimentale.

Marcello Barbieri annulla il matrimonio e se ne va: ipotesi trame Il Paradiso delle signore

Il colpo di scena potrebbe arrivare nel momento in cui Marcello deciderebbe di annullare definitivamente le nozze con la giornalista, mostrandosi pronto a voltare definitivamente pagina e a dare così una svolta importante alla sua vita sentimentale.

Una scelta che potrebbe causare grande dolore nel cuore di Marcello, al punto che il ragazzo sentirebbe il bisogno di prendersi un periodo per se stesso, allontanandosi così da Milano per qualche settimana.

Prima del gran finale di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore, quindi, Marcello potrebbe uscire di scena per trasferirsi un po' di tempo all'estero, magari in America e provare a cercare dei nuovi stimoli che possano permettergli di ritrovare la serenità di una volta, quella che aveva conquistato con gran fatica durante la relazione con la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.