Cristiano Ronaldo ha dedicato un messaggio affettuoso a Georgina Rodriguez in occasione del suo compleanno: “Buon compleanno alla donna della mia vita”. La modella argentina ha celebrato il suo 32° compleanno martedì 27 gennaio. Questo gesto segue l'annuncio ufficiale del loro fidanzamento, avvenuto lo scorso agosto, quando Georgina rispose “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite” a una foto che ritraeva l'anello scelto da Ronaldo.

Un legame consolidato

La coppia, insieme dal 2016, ha formato una famiglia numerosa composta da cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo, e Alana Martina.

Il compleanno di Georgina rappresenta un momento di celebrazione personale e affetto familiare, ulteriormente rafforzato dalla recente svolta sentimentale del fidanzamento.

Il contesto del fidanzamento

Il messaggio di auguri arriva a pochi mesi dall'annuncio del fidanzamento, condiviso da Georgina sui social lo scorso agosto. La modella aveva pubblicato una foto dell'anello accompagnata da una dichiarazione d'impegno: “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”. Questo passaggio segna una nuova fase nella loro relazione, già caratterizzata da solidità e durata.

Georgina Rodriguez: modella e influencer

Georgina Rodriguez è una figura nota nel mondo della moda e dell'imprenditoria, oltre che per la sua relazione con Cristiano Ronaldo. Il loro incontro nel 2016 ha dato inizio a una storia condivisa tra momenti pubblici e privati, culminata nella costruzione di una famiglia numerosa e affiatata.