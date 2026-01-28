Tahir precipiterà dall'ultimo piano di un palazzo in costruzione nella puntata di Io sono Farah che tornerà in prima serata martedì 3 febbraio.

Le anticipazioni tv rivelano che ci sarà uno scontro durissimo tra Tahir e Behnam che arriveranno alle mani e tutto sembrerà finito in tragedia. In realtà Tahir sarà salvato da Merjan che lo porterà in ospedale e lo aiuterà a sfuggire agli uomini di suo cugino Behnam.

Il faccia affaccia tra i due nemici di Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che riprenderà l'appuntamento in prima serata da martedì 3 febbraio.

Durante un duro faccia a faccia in un edificio in costruzione con Behnam, Tahir avrà la peggio. I due uomini arriveranno alle mani e Behnam cadrà nel vuoto, ma riuscirà ad aggrapparsi al davanzale. Tahir avrà la possibilità di finire il suo nemico: gli basterà pestargli una mano, ma non lo farà. Al contrario, l'uomo aiuterà Behnam a ritornare nel palazzo in costruzione, ma non riceverà la stessa gentilezza. Il padre di Kerim, infatti, non ci penserà due volte a spingere Tahir che a differenza sua farà un volo da diversi metri e precipiterà al suolo. Behnam tornerà a casa e informerà sua madre di quanto accaduto. Rahşan non perderà tempo e andrà subito da Farah: "Behnam ha tolto la vita a Tahir".

La notizia farà disperare la protagonista che prenderà delle cesoie e minaccerà di fare del male al padre di suo figlio. Behnam proverà a calmarla, ma sarà impossibile e le guardie la porteranno nella sua camera.

Un aiuto inaspettato per Tahir che continuerà a diffidare

Nella puntata di Io sono Farah di martedì 3 febbraio, Behnam telefonerà ai suoi uomini per ordinare loro di recuperare il corpo di Tahir, ma quando arriveranno sul posto non ci sarà nulla. L'uomo non riuscirà a spiegarsi chi abbia spostato il corpo del suo nemico e si scoprirà che a salvare la vita a Tahir è stata Merjan. La cugina di Behnam chiamerà un'ambulanza e Tahir sarà trasportato in un ospedale più lontano del dovuto, per evitare che gli uomini di Behnam arrivino presto a lui.

Quando l'uomo si sveglierà e vedrà Merjan non si fiderà di lei nonostante tutto. La donna rivelerà a Tahir che gli ha salvato la vita, ma lui non le crederà e la manderà via. Merjan uscirà dalla stanza e vedrà che nel corridoio ci sono degli uomini di Behnam, certamente lì per Tahir. La donna correrà immediatamente da Tahir e lo farà uscire dall'ospedale con una sedia a rotelle per non dare nell'occhio.