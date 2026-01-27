Tra Bekir e Gonul scatterà il primo bacio nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Darò la vita per te", dirà il ragazzo dichiarando tutto il suo amore.

Le anticipazioni tv rivelano che Bekir sarà molto protettivo con Gonul, soprattutto quando saprà che Behnam la ricatta. Il ragazzo sarà pronto ad affrontare il pericoloso Azadi e aprirà il suo cuore alla ragazza che ama da sempre.

Gonul e Kaan: un matrimonio già finito?

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Gonul vivrà un periodo molto difficile e non soltanto a livello sentimentale. Suo marito Kaan non le telefonerà quasi mai e continuerà a vivere in America dicendo che deve badare agli affari.

Gonul, tuttavia, non si sentirà mai sola perché oltre a Bade avrà accanto a sé la presenza costante di Bekir che non le farà mai mancare il suo affetto. A complicare la vita di Gonul sarà l'apertura del testamento di Ali Galip che le lascerà il 25% delle sue quote. La ragazza non potrà fare a meno di sentirsi in colpa, soprattutto perché è stata lei, insieme a Bahar, a togliere la vita al ricco boss. Gonul si sentirà in forte difficoltà e come se non bastasse nella sua vita arriverà Behnam, pronto a minacciarla.

Un nuovo amore a Io sono Farah

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam andrà a casa di Gonul e intimerà a lei e Bade di eseguire i suoi ordini alla lettera. L'uomo spiegherà alle due ragazze di essere in possesso del video dell'omicidio di Ali Galip ed è pronto a denunciarle in qualsiasi momento.

In cambio del suo silenzio, Behnam pretenderà da Gonul le quote dell'azienda e la ragazza non saprà cosa fare. Bekir sarà molto preoccupato per Gonul e una sera, quando lei tarderà ad arrivare, le farà molte domande al suo ritorno, certo che le fosse successo qualcosa di brutto. Il ragazzo insinuerà che Behnam abbia ancora minacciato Gonul e sarà pronto ad andare ad affrontarlo. Lei proverà a fermarlo, ma Bekir finalmente la bacerà e le dichiarerà i suoi sentimenti: "Darò la vita per te", le dirà. Il fratello di Bade è innamorato di Gonul sin da quando erano bambini. Lui l'aveva incontrata per caso ad un appuntamento tra lo zio Ali Galip e Orhan e non ha smesso di pensare a lei da allora.