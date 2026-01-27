La fiction "La Preside", trasmessa su Rai1 lunedì 26 gennaio 2026, si è imposta come il programma più seguito della serata, registrando 4.225.000 spettatori e uno share del 24,7%. Al secondo posto si è posizionato lo show comico "Zelig" su Canale5, che ha attratto 2.748.000 spettatori, ottenendo il 20,8% di share. Tra gli altri programmi di rilievo della serata, "Io vi troverò" su Italia1 ha raggiunto 1.203.000 spettatori (6,3% di share), "Lo Stato delle Cose" su Rai3 1.045.000 spettatori (6,8% di share) e "La Torre di Babele" su La7 911.000 spettatori (4,7% di share).

Access prime time: sfida tra ‘La Ruota della Fortuna’ e ‘Affari Tuoi’

Nella fascia dell’access prime time, si è assistito a un testa a testa tra i due quiz più seguiti. "La Ruota della Fortuna" su Canale5 ha prevalso, totalizzando 5.462.000 spettatori e il 25,4% di share. "Affari Tuoi" su Rai1 ha raccolto 5.301.000 spettatori, con uno share del 24,5%.

Il contesto della serata

La vittoria di "La Preside" conferma la forte attrattiva delle fiction in prima serata, mentre "Zelig" dimostra di mantenere una performance significativa per Canale5. L’access prime time ha confermato la sua importanza strategica, con un confronto serrato tra i due principali programmi del genere, che ha visto un leggero vantaggio per Canale5. Gli altri programmi della serata hanno registrato ascolti più contenuti, in linea con le previsioni per le reti generaliste.