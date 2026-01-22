Sirin minaccerà Piril nella puntata de La forza di una donna di sabato 24 gennaio: "Sposerò Suat", dirà, inconsapevole che l'uomo ha appena perso la vita.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver capito che Piril ha rovinato la sua relazione con Emre, Sirin andrà ad affrontarla alla villa. Poco dopo arriverà la notizia del decesso di Suat.

Sirin da sola senza Emre ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin penserà di averla fatta franca. La ragazza, infatti, dopo aver rovinato la festa di Doruk, troverà rifugio a casa di Emre che le riaprirà le porte della sua vita.

L'uomo sarà ancora convinto che Sirin sia stato abusato da Sarp e farà di tutto per proteggerla. Emre si fiderà così tanto di lei che la preferirà a Ceyda per riaccompagnare Arda dalla nonna. Il viaggio, però, non andrà affatto come sperava Sirin e a rovinare tutto sarà Piril. Quest'ultima, infatti, deciderà di aiutare Bahar inviando a Emre le foto di Sirin e Sarp insieme. Di fronte a quelle immagini inequivocabili, l'uomo capirà di essere stato ingannato e lascerà Sirin intimandole di non farsi vedere mai più. La ragazza tornerà in città in taxi e si dirigerà alla villa di Suat, perché Piril è l'unica a possedere quelle foto.

Il grande dolore di Piril e l'inconsapevolezza di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 26 gennaio, Sirin busserà a casa di Suat e andrà dritta da Piril.

"Hai mandato quelle foto a Emre", urlerà la ragazza, "Sei una persona disgustosa". Piril non avrà problemi ad ammettere la sua responsabilità e aggiungerà di averlo fatto con piacere. Sirin sarà talmente furiosa che giurerà di vendicarsi togliendo a Piril ogni proprietà. "Sposerò Suat", dirà, "Prenderò tutti i tuoi soldi". Quando Sirin andrà via, sentirà un urlo disumano da parte di Piril ma non ne capirà il motivo. La donna sarà disperata perché riceverà la brutta notizia della morte di suo padre. Sirin, però, non riuscirà a capire il motivo di quell'urlo e non avrà la possibilità di saperlo. Poco dopo, infatti, la ragazza apprenderà che Hatice ha avuto un brutto incidente con l'auto mentre con Arif e Sarp accompagnava Bahar in ospedale.