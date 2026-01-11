Cambio programmazione per La Promessa nel weekend pomeridiano di Rete 4. Dopo la messa in onda, in via del tutto eccezionale degli speciali di 10 minuti anche al sabato e alla domenica pomeriggio, la serie spagnola tornerà alla sua durata standard.

I vertici del Biscione punteranno sulla messa in onda di puntate più lunghe per la soap incentrata sulle vicende di Jana e Manuel, che continua a imporsi nella gara ascolti del preserale.

Nuovo cambio programmazione per La Promessa nel weekend

Buone notizie per tutti gli appassionati de La Promessa che, nel fine settimana, potranno assistere alla messa in onda di puntate più lunghe rispetto a quelle che vanno in onda tradizionalmente nel daytime feriale di Rete 4.

A partire dal 10-11 gennaio e per le successive settimane di programmazione, la soap iberica non sarà più preceduta dall'appuntamento con 10 minuti, il talk show condotto da Nicola Porro nel preserale, subito dopo l'edizione serale del Tg4 delle 18:55.

La soap opera La Promessa dura di più nel weekend

Mediaset ha scelto di mandare in onda il talk informativo solo dal lunedì al venerdì pomeriggio, puntando sulla messa in onda de La Promessa nel pomeriggio festivo.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, quindi, le nuove puntate della soap torneranno a essere trasmesse a partire dalle 19:40 circa, sfidando le fasi finali dei quiz trasmessi su Rai 1 e Canale 5 e anche l'anteprima di Che tempo che fa, il talk show di Fabio Fazio in onda sul Nove, che viaggia sul 3% in quello slot orario.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa previste su Rete 4 rivelano che Curro non avrà intenzione di darsi pace in merito alla morte di sua sorella Jana.

Curro pronto a riesumare il corpo di Jana nei prossimi episodi de La Promessa

Il ragazzo continuerà a indagare per cercare di portare a galla tutta la verità: il suo sospetto principale è che non sia stata davvero Cruz a farla fuori, così come emerso dalle prime indagini che hanno portato all'arresto della marchesa.

Curro, pur di riuscire nel suo intento, si dirà pronto anche a profanare la tomba di sua sorella e riesumare il cadavere per vederlo dal vivo e fare le sue riflessioni su quanto sia accaduto in quel drammatico pomeriggio all'interno del palazzo, costato caro all'ex domestica e moglie di Manuel.