L'ingresso tanto atteso di Whoopi Goldberg a Un posto al sole è ormai imminente. Le anticipazioni dal 19 al 23 gennaio rivelano che Roberto e Marina attenderanno con impazienza l'arrivo a Napoli di una facoltosa cliente statunitense, pronta a risollevare le sorti dei cantieri Palladini.

Nel frattempo la crisi tra Ornella e Raffaele si farà sempre più profonda, mentre Eduardo, ansioso di guadagnare, spingerà Rino e la banda a organizzare un nuovo colpo quanto prima.

Eleanor Price, la donna che cambierà il destino dei Cantieri e di Raffaele

Eleanor Price, una facoltosa imprenditrice americana, farà il suo ingresso a Un posto al sole a fine gennaio.

A quanto pare la sua presenza si rivelerà fondamentale per le sorti dei Cantieri, ridotti in condizioni critiche dopo la disastrosa gestione di Gennaro Gagliotti.

Le anticipazioni rivelano che Roberto e Marina riporranno grandi speranze in questa donna, convinti che possa rappresentare l'ancora di salvezza per l'azienda. Non è ancora chiaro però se Eleanor resterà una semplice cliente o se deciderà di entrare in società con i due imprenditori.

Attenzione perché Eleanor non avrà contatti solo con il clan Ferri. Un legame particolare nascerà, infatti, tra lei e Raffaele Giordano, alle prese con una profonda crisi coniugale.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 gennaio: Ornella e Raffaele in crisi

La crisi tra Raffaele e Ornella si farà sempre più profonda, al punto da allontanarli in modo quasi definitivo. Le anticipazioni confermano che la coppia attraverserà un momento difficile, anche se non è chiaro se la donna deciderà di partire da sola.

In ogni caso l'arrivo di Eleanor Price a Napoli avrà un forte impatto sulla vicenda. La nuova arrivata, infatti, empatizzerà molto con Raffaele e tra loro nascerà una tenera amicizia. Resta solo da capire fin dove si spingerà questo legame.

Eduardo alla ricerca disperata di denaro

Il divario economico con Alberto Palladini provocherà in Eduardo un profondo senso di frustrazione.

L'idea che Nunziatina possa crescere con meno opportunità rispetto ai figli dell'avvocato lo spingerà a insistere con la banda affinché organizzino a breve un nuovo colpo. Nonostante le pressioni di Sabbiese, Rino preferirà però agire con estrema cautela per non destare sospetti, creando così una spaccatura nel gruppo.

Nel frattempo, Clara alimenterà involontariamente questa scelta. Il suo desiderio di trovare un appartamento per la famiglia metterà Sabbiese alle strette, portandolo a cercare denaro in qualunque modo. Anche Rosa, ignara di cosa stia combinando Eduardo, cercherà di aiutare l'amica a trovare una degna sistemazione.