Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in onda attualmente su La1 e tra qualche mese su Rete 4 raccontano che Cristobasl darà un ultimatum a Pia e Ricardo dopo aver scoperto che hanno una relazione nonostante una delle parti sia ancora sposata. L'uomo comunicherà che uno dei due dovrà andarsene per evitare che la tenuta venga travolta da uno scandalo. Qualche tempo dopo, Ricardo invierà una lettera di dimissioni a Cristobal.

Cristobal spia un bacio tra Pia e Ricardo

Ricardo dimostrerà di avere intenzioni molto serie con Pia e per questo cercherà di ottenere l'annullamento delle nozze con Ana.

Il maggiordomo userà alcune sue conoscenze per tornare ad essere un uomo libero da vincoli matrimoniali. Purtroppo le cose per l'uomo prenderanno un'altra piega. Il padre di Santos non riuscirà ad ottenere i documenti anche se Pia continuerà a starle vicino e lottare per il loro grande amore. Nel frattempo a La Promessa farà il suo arrivo un nuovo capo-maggiordomo un certo Cristobal, che vedrà la coppia scambiarsi un bacio appassionato in una stanza della tenuta. Il nuovo arrivato vorrà vederci chiaro e per questo andrà a parlare coi due fidanzati.

Ricardo dà le dimissioni da La Promessa

Le anticipazioni rivelano che Cristobal dirà a Pia e Ricardo che anche Leocadia non condivide la loro storia d'amore, sapendo che una delle parti è ancora legalmente sposata.

Il capo-maggiordomo non condividerà la decisione della coppia di continuare ad amarsi e per questo l'accuserà di aver scatenato uno scandalo all'interno de La Promessa. L'uomo darà un ultimatum ai due domestici, dicendoli che uno di loro dovrà andarsene per salvare il buon nome della tenuta. Qualche tempo dopo, Ricardo spedirà una lettera a Cristobal dove gli annuncerà il suo addio alla tenuta. La decisione non piacerà a Pia, la quale sperava in un lieto fine con il maggiordomo.

Ana non ha voluto rinunciare a Ricardo

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda a metà gennaio su Rete 4, Ricardo ha minacciato Ana, dicendole di voler essere lasciato in pace poiché non ha intenzione di tornare a fare coppia con lei.

Le parole dell'uomo non hanno avuto l'effetto sperato. Ana ha dimostrato di non voler rinunciare per nessuna ragione a lui. La donna ha preso la residenza a Lujan sperando che la nuova vita le portasse fortuna. Ana inoltre ha intavolato un rapporto d'amicizia con Maria, prendendo le sue difese davanti a Petra. La domestica ha iniziato a confidarsi con la madre di Santos, suscitando una reazione molto dura da parte di Pia. Allo stesso tempo, Romulo e Ricardo hanno invitato Maria a comportarsi meglio e tornare a lavorare per evitare di essere licenziata da Petra.