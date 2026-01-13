Sabrina Impacciatore si racconta con sincerità: sul set di The Paper, spin‑off di The Office, ha vissuto un’esperienza segnata dalla paura e dall’insicurezza, trasformata poi in energia per il suo personaggio. La serie, in cui interpreta Esmeralda Grand, caporedattrice ad interim eccentrica, sarà disponibile in Italia dal 26 gennaio su Sky e in streaming su Now, con tutti gli episodi subito disponibili.

Un set vissuto con timore

L’attrice ammette di aver girato la serie “tutta con la paura addosso”. Racconta che ogni martedì aveva solo quindici minuti di pausa per mangiare, e al sedicesimo minuto doveva essere già pronta per la lettura del copione davanti a centocinquanta persone.

Essendo l’unica italiana sul set, non capiva bene cosa stesse succedendo e doveva nascondere il panico. Dopo pochi giorni di riprese, ha ricevuto una mail che annunciava la possibilità di essere sostituita: “Se non funzioni, ti sostituiscono e ricominciano da capo”. Questa tensione l’ha accompagnata fino all’ultimo giorno, e l’ha incorporata nel suo personaggio, Esmeralda Grand.

Una grande responsabilità

Nonostante la pressione, Impacciatore definisce The Paper un “sogno”. Interpretare un ruolo da protagonista femminile in una serie americana così importante, erede di The Office, è stata per lei una responsabilità enorme. Sostituire attori del calibro di Steve Carell l’ha lasciata senza fiato, ma la pressione è stata “bellissima”: le ha mostrato i suoi limiti e l’ha spinta a crescere.

È stato un viaggio dell’anima, non dell’ego, e ne è grata.

La trama della serie

The Paper conserva lo spirito irriverente e il linguaggio mockumentary di The Office, ma sposta l’attenzione sul giornalismo locale. Ambientata nella redazione del Toledo Truth Teller, un quotidiano del Midwest sull’orlo della chiusura, la serie racconta le dinamiche tra colleghi, esasperate da precarietà, idealismo e lotta contro il clickbait. Al suo fianco, Domhnall Gleeson interpreta il nuovo caporedattore Ned, mentre Oscar Nuñez riprende il ruolo di Oscar Martinez, creando un ponte diretto con la serie originale.

Il contesto e i dettagli della serie sono coerenti con le informazioni disponibili.

Chi è Sabrina Impacciatore

Sabrina Impacciatore, nata a Roma nel 1968, è un’attrice italiana attiva dal 1988. Ha ottenuto riconoscimento internazionale grazie al ruolo di Valentina in The White Lotus (2022), che le è valso una candidatura agli Emmy. In The Paper interpreta Esmeralda Grand, consolidando il suo successo oltreoceano.