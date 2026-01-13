Da ore sul web non si parla d'altro che delle rivelazioni di Ciro Solimeno sui contatti che avrebbe avuto con Martina De Ioannon mentre lei era sul trono. Molti fan di Uomini e donne non hanno gradito il "voltafaccia" del giovane dopo più di un anno, per questo lo hanno criticando sostenendo che avrebbe provato a mettere in difficoltà l'ex fidanzata perché il suo percorso nel dating-show non interesserebbe a nessuno.

Le aspre critiche del pubblico di Uomini e donne

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, Ciro ha raccontato delle telefonate e degli incontri che avrebbe avuto con Martina tra novembre e dicembre del 2024, ovvero quando lui era corteggiatore e lei tronista.

Le rivelazioni del giovane hanno destato molto clamore sia dentro che fuori gli studi del dating-show, soprattutto perché ha deciso di esporsi più di un anno dopo i presunti fatti.

"Ma perché dirlo proprio ora?", è la domanda più gettonata tra gli affezionati spettatori della trasmissione di Canale 5.

Sul web c'è chi è convinto che Solimeno avrebbe lanciato queste accuse per rendere più interessante il suo trono, poco considerato sia dalla conduttrice che dal pubblico fino a questo momento.

Le stoccate degli utenti di X

Nelle ultime ore Ciro è stato sommerso dalle critiche di chi non ha apprezzato la sua scelta di "tradire" l'ex fidanzata raccontando cosa sarebbe accaduto tra loro più di un anno fa all'insaputa del pubblico e della redazione di Uomini e donne.

"Il suo percorso è noioso, per questo l'ha fatto", "Senza Martina non ha motivo di esistere", "Lui ha iniziato a finirà da vittima", "Ma perché parla ancora di lei?", "Martina sarà sempre la sua ossessione", "Non capisco perché rendere pubblica questa cosa adesso, dev'esserci qualcosa sotto"; "Lo sta facendo per hype", "Non parlavano di lui e se ne è uscito con questa cosa, che piccolo uomo", si legge su X in questi giorni.

La reazione di Martina

Al momento Martina non ha risposto apertamente a Ciro, ma su Instagram ha lasciato intendere che la sua vita non sarebbe cambiata dopo le rivelazioni dell'ex.

Mentre sul web si parlava di quello che è successo negli studi di Uomini e donne, ad esempio, la ragazza ha pubblicato la foto di una cena per due persone, e quasi tutti hanno pensato che accanto a lei ci fosse Gianmarco.