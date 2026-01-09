Stasera, venerdì 9 gennaio 2026, alle 21.30 su Rai 1 debutta la nuova edizione di ‘Tali e Quali’, il varietà condotto per la prima volta da Nicola Savino. Il programma mette al centro talenti non professionisti, scelti anche per la loro somiglianza con artisti famosi, che si esibiranno dal vivo davanti a una giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e, solo per questa puntata, Carlo Conti.

Il format e la gara

Il programma nasce come spin‑off di ‘Tale e Quale Show’, ma con protagonisti persone comuni. In ogni puntata si esibiscono dieci concorrenti; i due migliori accedono direttamente alla finale, dove sfideranno i quattro campioni delle edizioni precedenti per il titolo di Campione di ‘Tali e Quali 2026’.

Le storie dei partecipanti vengono raccontate attraverso filmati realizzati anche nei loro ambienti quotidiani, come casa o luogo di lavoro.

Elementi distintivi e novità

Una delle novità di questa edizione è la partecipazione di Carmen Di Pietro nelle prime tre puntate: interpreterà una concorrente “di fantasia” che dovrà imitare un cantante famoso, aggiungendo un tocco di ironia al format. Inoltre, il casting ha privilegiato la somiglianza naturale con le star, riducendo al minimo l’uso di trucco e parrucco per valorizzare l’effetto immediato della trasformazione.

Le anticipazioni confermano la struttura e i protagonisti annunciati.

Chi è Nicola Savino

Nicola Savino è un conduttore televisivo noto per la sua esperienza in programmi di intrattenimento e quiz. Questa è la sua prima conduzione in prima serata su Rai 1, un traguardo significativo nella sua carriera.