Gerry Scotti torna alla guida di uno speciale de ‘La Ruota dei Campioni’, in onda venerdì 9 gennaio alle 20.40 su Canale 5. Il torneo vedrà sfidarsi i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nell'ultima stagione de ‘La Ruota della Fortuna’.

La serata prevede tre sfide a tema – dedicate ai campioni della tv, della musica e del cinema – ciascuna strutturata in cinque round. I tre concorrenti con il montepremi più elevato accederanno alla manche finale, dove sarà decretato il Campione dei Campioni, che avrà l'opportunità di giocare a ‘La Ruota delle Meraviglie’ con un jackpot che può arrivare fino a 300.000 euro.

Ospiti e intrattenimento

La puntata speciale ospiterà il gruppo musicale dei Ricchi e Poveri e il comico Andrea Pucci, pronti a portare la loro energia sul palco. Al tabellone, come sempre, ci sarà Samira Lui.

La struttura del torneo

Lo speciale è suddiviso in tre sfide tematiche, ognuna composta da cinque round, in cui si confrontano tre concorrenti per volta. I tre migliori accederanno all'ultima fase per contendersi il titolo di Campione dei Campioni e la possibilità di partecipare a ‘La Ruota delle Meraviglie’ con un montepremi massimo di 300.000 euro.

Al momento non ci sono ulteriori conferme sull'evento, ma la programmazione sembra coerente con le guide tv.