Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 12 al 16 gennaio svelano che Ana cercherà Philipp e dopo averlo ritrovato i due si giureranno amore eterno.

Markus e Vincent vittime di un incidente

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che verranno trasmesse su Rete quattro da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio prendono il via dalla disperazione di Katja quando scoprirà che Markus non ha intenzione di vendere le sue azioni dell'hotel a Christoph. Markus allora deciderà di vendere a Werner ma lei non apprezzerà.

Deluso dalla mancanza di sincerità di Katja, Markus si allontanerà.

Ana si renderà conto che Philipp è sempre stato il suo unico amore e si metterà alla ricerca di Brandes. Quando i due si ritroveranno, si giureranno amore eterno. Quando Ana si confronterà con una cartomante, lei deciderà di essere pronta per il grande passo con Philipp.

Markus e Vincent delusi dalla loro vita sentimentale andranno in montagna insieme ma resteranno vittime di un incidente. Quando Katja non vedrà il suo amato fare ritorno si metterà sulle sue tracce con la figlia Maxi.

Michael lascia Nicole sola per un'esibizione

Michael avrà una paresi alla mano e cancellerà l'esibizione con Nicole. Quest'ultima verrà a saper che il compagno ha cancellato tutte le operazioni in ospedale.

Successivamente, Werner offrirà a Nicole un posto come cantante del pianobar. La donna accetterà ma metterà in difficoltà Michael quando chiederà di essere accompagnata al piano da lui. Inoltre, Michael penserà di non essere più attraente per Nicole quando lei riceverà una lettera da un fan. Michael partirà per Oslo dove ci sarà una conferenza riguardante la malattia che lo ha colpito alla mano lasciando Nicole da sola per la sua esibizione.

A Greta mancherà un ingrediente per la torta che dovrebbe conquistare una critica gastronomica. Greta accuserà Luis di aver sabotato la sua carriera salvo poi ripensarci grazie alle parole di Miro, ma il fidanzato non sembrerà disposto a perdonarla.

Christoph comprerà le fedi per Lale e Theo quando quest'ultimo confesserà che la fidanzata voleva un anello che lui non si poteva permettere.

Ana invece preparerà per i due sposini un video con tutti gli auguri dei loro cari.

In partenza la ventunesima stagione di Tempesta d'amore

Sta per giungere il lieto fine per Ana e Philipp che potranno convolare a giuste nozze. A breve partirà la ventunesima stagione della soap tedesca che vedrà come protagonista femminile la dolce Maxi. Il cuore della giovane verrà rapito da Henri ma i due innamorati dovranno fare i conti con una nuova dark lady spietata e senza scrupoli che darà filo da torcere non solo a Henri e Maxi ma anche a tutti i proprietari dell'hotel.