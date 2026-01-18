Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 26 al 30 gennaio svelano che la complicità ritrovata a fatica da Rosa e Damiano subirà una frenata nel momento in cui la donna scoprirà che il poliziotto le ha detto delle mezze verità, che lei non sarà più disposta ad accettare.

Eduardo pronto ad un nuovo colpo

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio prendono il via dalla situazione di Eduardo che, spinto dall'esigenza di procurarsi denaro velocemente, cercherà di coinvolgere Stella e Angelo in un nuovo colpo, certo che in questo modo i suoi problemi potrebbero finalmente risolversi.

I piani di Sabbiese non andranno come previsto e per lui le cose si complicheranno ulteriormente quando spingerà Stella a prendere parte attiva al furto.

Eduardo cercherà l'approvazione dello zio Rino, mentre Stella opporrà qualche resistenza a partecipare al colpo visti i recenti accadimenti della sua vita privata che l'avranno messa già a dura prova. L'uomo, sentendosi braccato, si spingerà a compiere delle azioni sempre più rischiose che lo porteranno ad agire sul filo del rasoio.

L'arrivo di Elenoire Price

Tra Rosa e Damiano riaffioreranno vecchie tensioni quando la donna scoprirà che il poliziotto le ha tenuto nascosto alcuni particolari importanti. Sentendosi messa da parte ancora una volta, Rosa affronterà il padre di suo figlio poiché non sarà più disposta ad accettare mezze verità.

Tra i due i toni saranno molto duri anche perché Damiano sarà diviso tra la volontà di proteggere Rosa e la consapevolezza di aver commesso un errore nei suoi confronti.

Tra Nunzio e Samuel la situazione non migliorerà e mentre Samuel cercherà di riprendersi i suoi spazi all'interno dei social del Cafè Vulcano per Rossella non sarà facile prendere una posizione.

A Palazzo Palladini giungerà una cliente americana, Elenoire Price la cui presenza verrà accolta dai coniugi Ferri come la possibilità di risolvere la crisi dei Cantieri. Ad accogliere la donna sarà Raffaele che permetterà che la permanenza di Elenoire a Napoli sia più lunga del previsto, trovando per lei una sistemazione.

Whoopi Goldberg a Palazzo Palladini

L'arrivo di Elenoire, ossia Whoopi Goldberg, certamente porterà un'atmosfera nuova a Palazzo Palladini. La donna interagirà con Raffaele, ma non solo. Infatti, per Marina e Roberto la donna potrebbe essere il punto di svolta per superare la crisi che coinvolge i Cantieri Flegrei Palladini da ormai un anno. Certamente, per il pubblico la presenza della grande attrice americana sarà un nuovo stimolo per seguire le nuove avventure dei protagonisti partenopei.