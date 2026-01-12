Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 19 al 23 gennaio svelano che Raffaele e Ornella vivranno una crisi talmente profonda che la frattura tra i due sembrerà insanabile. La scelta di Giordano di rinunciare alla pensione lo farà irrimediabilmente allontanare dalla moglie.

Rossella gelosa della svolta social di Nunzio

Nunzio continuerà ad avere successo sui social nella sua veste di sexy-chef. I video continueranno ad attrare molte fan al Vulcano generando la gelosia crescente di Rossella che non accetterà il desiderio del fidanzato di emergere con quel determinato tipo di contenuti.

Il fastidio di Rossella verrà condiviso da Samuel che dal canto suo non sembrerà disposto a perdere il posto di star dei social del bar. La gelosia della dottoressa porterà a delle incomprensioni. Nunzio, però, non rinuncerà alla sua nuova posizione sui profili del Vulcano.

Tra Ornella e Raffaele, ormai tornato a pieno nel suo ruolo di portiere di Palazzo Palladini, la frattura sarà sempre più evidente. Le scelte anche quotidiane dei due sembreranno prendere delle strade separate e ad un certo punto Raffaele temerà che la rottura con la moglie sia ormai vicina, visto che tra i due il clima di freddezza si tradurrà in assenze e silenzi reciproci. Le incomprensioni tra i due coniugi, da sempre punto di riferimento di tutti gli abitanti del palazzo, saranno tanto profonde che per la coppia sembrerà essere giunta la fine della loro relazione.

Una scelta inaspettata di Elena

Frattanto per Roberto e Marina, dopo l'uscita di scena definitiva dai Cantieri di Gennaro, sarà necessario organizzare le idee e gettare le basi per la riconquista del posto di comando. Ma ben presto Marina dovrà affrontare una nuova sfida, visto che Elena comunicherà a sua madre un'inaspettata scelta che avrà a che vedere proprio con il futuro dei Cantieri e che potrebbe nuovamente mettere in discussioni i paini dei coniugi Ferri.

Grossi guai in vista anche per Eduardo. Avendo la necessità di recuperare una grossa somma di denaro, Sabbiese rischierà di ricadere negli errori del passato, finendo in situazioni pericolose dalle quali uscire sarà difficile.

Problemi in paradiso per Raffaele e Ornella

Cosa ha portato Raffaele e Ornella ad entrare in crisi? Dopo la felicità iniziale per la scelta del marito di andare in pensione, Ornella aveva in programma col marito viaggi ed esperienze da condividere. Il gelo è calato quando improvvisamente Raffaele è tornato sui suoi passi facendo comprendere ad Ornella che gli intenti e le priorità di entrambi sono differenti.