Il docu-film “Come avvelenare tuo marito”, in prima visione mercoledì 25 febbraio alle 22:00 su Sky Crime e in streaming su NOW, ricostruisce una storia di tradimento letale. La narrazione si avvale di testimonianze esclusive, filmati d’archivio e dettagli delle indagini per svelare il caso di John Mook, un sessantenne autista di autobus dello Yorkshire che pensava di iniziare una nuova vita dopo un doloroso divorzio. Ignorava, tuttavia, che sua moglie Heather, con un passato segnato da truffe e raggiri, lo stesse lentamente avvelenando con antidepressivi e veleno per topi.

L’obiettivo di Heather era coprire il furto di 43.000 sterline ai danni della suocera.

Attraverso ricostruzioni meticolose, intercettazioni ambientali e documenti giudiziari, il film documenta passo dopo passo le manipolazioni di Heather nei confronti del marito, dei familiari e delle istituzioni, culminando nel processo che l’ha vista condannata per avvelenamento.

Dalla testimonianza al processo giudiziario

Il documentario dà voce allo stesso John Mook e agli investigatori che hanno seguito il caso. Le testimonianze dirette mettono in luce l’impatto umano della vicenda, trasformando una relazione nata come una “seconda possibilità” in un “piano diabolico”, orchestrato con agghiacciante freddezza e premeditazione.

Il caso reale: avvelenamento e truffa finanziaria

Le ricostruzioni di fonti britanniche rivelano che Heather Mook, già nota per un esteso passato di frodi, ha somministrato a John una miscela tossica di veleno per topi e antidepressivi, in particolare amitriptilina, mescolata nel cibo. L’intento era quello di disorientarlo, impedendogli di scoprire il furto di 43.000 sterline. Queste somme erano destinate alla cura della madre di John, Freda Mook. La somministrazione dei veleni avveniva strategicamente prima di incontri finanziari o legali, mantenendo John in uno stato di confusione e distrazione.

Il comportamento sospetto è emerso quando una delle figlie di John ha assistito Heather mentre somministrava pillole al padre in ospedale.

A seguito di ciò, Heather è stata arrestata e condannata per due capi d’accusa di avvelenamento con l’intento di mettere in pericolo la vita. La pena, secondo le fonti, è stata di almeno cinque anni di reclusione, ma è stata effettivamente scontata per undici anni prima del suo rilascio nel 2020.

John ha dichiarato di provare ancora affetto per lei, affermando: “One pill away from death”, e aggiungendo di sperare che riceva aiuto piuttosto che solo punizione.

La suocera, Freda, è rimasta all’oscuro del raggiro finché i pagamenti per la sua assistenza residenziale, circa 21.000 sterline, non sono saltati, facendo emergere il furto delle risorse che le erano state affidate.

Heather aveva già precedentemente avvelenato la propria figlia nel 1982 e truffato amici, oltre a tentativi di acquisire beni costosi tramite mezzi fraudolenti.

Il docu-film, attraverso ricostruzioni accurate, documenti ufficiali e testimonianze dirette, offre un racconto chiaro e profondamente umano di un efferato crimine domestico, guidando il pubblico attraverso il tragico sviluppo del caso, dal sospetto iniziale fino alla conclusione del processo.