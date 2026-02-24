Durante la conferenza stampa di Sanremo una giornalista ha fatto notare a Laura Pausini che il suo album ha debuttato al terzo posto in classifica per poi scendere alla 20 esima posizione. Inoltre le è stato chiesto cosa pensa di tutti i commenti negativi che sta ricevendo ultimamente.

Laura Pausini co-conduce il Festival di Sanremo 2026

"La prossima settimana andrà in 80esima posizione, però la gente viene ai miei concerti", ha così risposto la cantante ai quesiti della conferenza stampa che anticipa il debutto di Sanremo 2026. In questi termini Laura Pausini si é quindi espressa sulla posizione che sta occupando il suo album di Cover Io canto 2, che ha segnato di colpo un passaggio in discesa.

Nel frattempo il Festival della canzone italiana andrà in onda sulle reti TV e streaming Rai dal 24 febbraio 2026 e Pausini é stata ingaggiata come co-conduttrice fissa per ogni serata dell'evento al fianco di Carlo Conti. Incalzata sulle polemiche rispetto al suo album di cover e alla performance dell'Inno di Mameli eseguita alle Olimpiadi di Milano, ritenuta da alcuni critici 'urlata', Pausini ha dichiarato: 'Quando ci sono personaggi con forte seguito, generano polemiche. A volte succede anche a me. In italia ci sono più persone che si sfogano sui social. Sulla mia pagina quando ci sono 4mila commenti, 400 sono negativi, ma fanno più notizia questi, perché ormai siamo abituati cosi. La gente che mi ferma per strada però non è così.

Io mi sento amata in questo Paese".

Tra gli ospiti del Festival, anche Can Yaman

Nel corso della prima serata il Festival accoglierà sul palco anche Can Yaman, come ospite speciale internazionale. In conferenza stampa, l'attore si é detto un fedele fan di Pausini e delle sue canzoni in italiano e in lingue straniere. Poi, non si é risparmiato neanche sui nuovi progetti, in particolare sul remake di Sandokan per il quale aveva iniziato a lavorare: "Sandokan si doveva girare questa estate, non si sa quando, i responsabili della Rai dovrebbero rispondere. Le ultime notizie dicono che non faranno a tempo a prepararsi, dopo il successo della prima stagione vogliono migliorare anche a livello di budget, mi dispiace, perché poi mi piacerebbe girare tre stagioni di fila".