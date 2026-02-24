Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda si è parlato tanto di Alessio Pili Stelle e delle due dame che ha frequentato nello stesso periodo. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti svelano che il cavaliere passerà dall'essere conteso al venire "scaricato" sia da Rosanna Siino che da Debora. Questo doppio rifiuto farà arrabbiare parecchio il protagonista del trono Over, che discuterà animatamente anche con Gianni Sperti.

Le dame di Uomini e donne si tirano indietro

In queste settimane Alessio è stato tra i protagonisti più discussi di Uomini e donne, sicuramente uno dei più criticati in studio e a casa.

Nelle ultime puntate si è parlato parecchio della scelta del cavaliere si condividere l'intimità con due persone diverse in 48 ore, soprattutto perché ha deciso di farlo senza informare le dirette interessate delle sue mosse.

Nei prossimi giorni la situazione si ribalterà: l'imprenditore verrà "scaricato" sia da Rosanna che da Debora, entrambe stufe del suo comportamento poco chiaro.

Scontro in studio con l'opinionista

Quando realizzerà che Rosanna e Debora non intendono più frequentarlo, Alessio andrà su tutte le furie.

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nei prossimi giorni, infatti, il cavaliere attaccherà pesantemente entrambe le dame e le accuserà di non aver mai provato un reale interesse nei suoi confronti.

L'atteggiamento del protagonista del trono Over non piacerà a Gianni, che prenderà la parola per andargli contro e per provare a calmare la sua ira.

Tra Alessio e Sperti ci sarà uno scontro molto duro, ma la situazione rimarrà invariata.

Il 24 febbraio una nuova registrazione

Il triangolo Alessio-Debora-Rosanna sarà al centro dell'attenzione ancora per qualche giorno, ma nelle puntate che sono state registrate ultimamente non se ne è più parlato.

Il 23 febbraio, ad esempio, Maria De Filippi ha dato spazio a Mario e Cinzia (che hanno chiuso dopo una settimana), a Sebastiano e ai due tronisti del cast.

Oggi ci saranno nuove riprese e le anticipazioni che trapeleranno sveleranno di quali protagonisti si parlerà in studio, ma soprattutto se Gemma riuscirà a riconquistare il centro della scena dopo un lungo periodo "in panchina".