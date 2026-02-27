Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, il palco dell’Ariston ha ospitato un divertente siparietto tra Laura Pausini e il suo alter ego, interpretato dall’imitatore Vincenzo De Lucia. L’orchestrare di Carlo Conti ha dato vita a un’intervista doppia, con il conduttore che ha finto di non riuscire a distinguere la vera cantante dall’imitazione, dando il via a una serie di battute e domande trabocchetto.

Il gioco dell’identità sul palco dell’Ariston

Carlo Conti ha dato il via alla gag con la battuta: “Due Laura, devo capire qual è quella giusta”.

Alla domanda sui Grammy vinti, la vera Pausini ha risposto con apparente incertezza: “Non mi ricordo”. Di contro, De Lucia, nel ruolo dell’imitazione, ha elencato con sicurezza: “Ho vinto solo 5 Grammy, 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 1 Golden Globe… io non sono cambiata, è cambiato il mio conto in banca”.

Confronto tra le risposte della vera Pausini e l’imitazione

Alla domanda “La prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino?”, la vera Pausini ha risposto con un riferimento affettuoso: “Mia figlia Paola”. L’imitatore ha replicato con ironia pungente: “Che sono nata nel corpo di Laura Pausini. Pensa se nascevo te, Carlo, vent’anni a condurre L’Eredità… che palle”. Nel momento clou, De Lucia ha tentato di mascherare la vera Pausini facendole intonare “La solitudine”, ma Carlo Conti ha infine incoronato l’imitazione come “quella giusta”.

Il siparietto ha sapientemente giocato sul confronto tra autenticità e parodia, mettendo in luce la spontaneità della cantante e la prontezza comica dell’imitatore, in un momento di grande leggerezza per il pubblico.

Il profilo di Vincenzo De Lucia

Vincenzo De Lucia è un attore, imitatore e regista teatrale, nato a Napoli nel 1987. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2010 su Rai 3, ma è con la partecipazione a Made in Sud che si è fatto conoscere al grande pubblico, grazie alle sue efficaci imitazioni di personaggi noti, tra cui Maria De Filippi. Dal 2023, è una presenza fissa nel programma “Stasera tutto è possibile”.

Il contesto dell’Ariston conferma la popolarità crescente di De Lucia e la sua notevole capacità di ironizzare su figure di spicco del panorama televisivo italiano, intrattenendo il pubblico con la sua verve comica.