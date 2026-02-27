Fru, componente del duo comico The Jackal, è riapparso sul palco del Festival di Sanremo 2026, intervenendo durante l’esibizione dei The Kolors sul Suzuki Stage, allestito in piazza Colombo. La band, ospite d’eccezione nella terza serata della kermesse, stava proponendo un medley dei loro successi più noti. A un certo punto, il frontman Stash ha simulato un problema tecnico, creando l'attesa per un imprevisto. È stato allora che, da dietro le quinte, è emersa una figura avvolta in un mantello nero: si trattava di Fru, che ha così replicato una gag già protagonista della serata finale del Festival dell’anno precedente.

Un omaggio alla performance virale del 2025

La presenza di Fru sul palco non è stata un evento estemporaneo, bensì un deliberato omaggio a quanto accaduto durante la finale di Sanremo 2025. In quell’occasione, il comico era salito sul palco dell’Ariston per ballare a sorpresa con i The Kolors mentre eseguivano il brano “Tu con chi fai l’amore”. Quel momento, caratterizzato da un’inaspettata e ironica interazione, si era rapidamente trasformato in un meme virale, diffondendosi capillarmente sui social network.

Il contesto dell’esibizione al Suzuki Stage

I The Kolors si sono esibiti sul Suzuki Stage con un medley che ha sapientemente intrecciato alcuni dei loro brani più amati, tra cui “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza” e “Tu con chi fai l’amore”.

Durante lo svolgimento della performance, Fru è riapparso in modo teatrale, una mossa che ha immediatamente suscitato un misto di sorpresa e divertimento tra il pubblico presente in piazza.

La dinamica riproposta conferma il legame ironico e spontaneo che si è instaurato tra il comico e la band, consolidando un rapporto che va oltre la semplice collaborazione artistica e si nutre di momenti di interazione inaspettata e divertente, capaci di generare un forte coinvolgimento emotivo con il pubblico.