La Crociera della Musica a bordo di Costa Toscana si conferma protagonista della settimana del Festival di Sanremo. Le prime due serate hanno trasformato la nave in un palcoscenico galleggiante, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva tra musica, scenografie e intrattenimento.

‘Disco Night’: energia anni ’90 e collegamento con l’Ariston

La serata inaugurale, ‘Disco Night’, ha acceso l’atmosfera con un mix di vibrazioni anni ’90. Il Disco Workout mattutino ha introdotto l’energia dance, mentre il Sunset Disco Aperitive ha trasformato i ponti esterni in un salotto luminoso e scintillante.

Il debutto di “Max Forever – The Party Boat”, con Max Pezzali come guest star resident, ha culminato in un collegamento con il Teatro Ariston, confermando Costa Toscana come estensione naturale del palco sanremese.

‘Old West’: saloon contemporaneo e intrattenimento a 360 gradi

La seconda serata ha cambiato completamente scenario: il ponte si è trasformato in un saloon contemporaneo, tra cactus, stivali e cappelli da cowboy. Il mood western ha coinvolto gli ospiti in un viaggio pop reinterpretato in chiave moderna. Sul palco sul mare si sono alternati momenti di intrattenimento come il Karaoke Show e il Social Stage dei PanPers, con “Nessun Impianto” e ospiti come Francesco Cicchella, Giovanni Vernia e Francesco Mandelli.

Prossime tappe e continuità dell’esperienza

Dopo il successo delle prime due serate, la Crociera della Musica prosegue con la Jolly Blue Night, un nuovo capitolo del viaggio musicale che ogni giorno sorprende con atmosfere, show e mood diversi, uniti dalla grande musica italiana e dalla capacità di creare comunità, emozione e spettacolo.

La nave si conferma così uno dei palcoscenici più attesi di questa edizione del Festival, capace di fondere musica, intrattenimento e scenografie tematiche in un’esperienza unica.