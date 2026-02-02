Con le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 in onda prossimamente su Rai 1 non è escluso che tra Adelaide e sua figlia Odile si possa arrivare al momento della resa dei conti finale.
Il sospetto, infatti, è che la ragazza possa scoprire di essere stata ingannata da sua mamma in merito al nome del padre biologico e a quel punto puntare il dito contro la donna, accusandola di averle mentito per tutto questo tempo, al punto da poterla ripudiare.
Il ritorno di Adelaide nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Nel corso dei nuovi episodi di questa decima stagione della soap di Rai 1 si assisterà al rientro in scena della contessa Adelaide dopo un periodo di assenza.
La donna si era recata volontariamente in un convento per cercare di ritrovare se stessa e un po' di pace interiore dopo un periodo decisamente problematico.
Ben presto, però, rimetterà piede a Milano e dovrà affrontare la notizia delle imminenti nozze di sua figlia Odile, la quale sembra essere intenzionata a pronunciare il fatidico sì al fianco del suo fidanzato Ettore Marchesi.
Odile ripudia sua mamma Adelaide: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10
La reazione della contessa potrebbe non farsi attendere, tanto da decidere di affrontare Odile a un passo dalle nozze e dirle tutta la verità in merito al vero padre.
La giovane donna, quindi, si ritroverebbe messa al corrente dei fatti e del nome del vero padre biologico: Umberto Guarnieri.
Una doccia fredda per Odile, la quale potrebbe arrivare a perdere le staffe nei confronti di sua mamma, accusandola di averla presa in giro e ingannata per tutto questo tempo, facendole credere di non voler affrontare questo argomento spinoso.
Umberto in difficoltà con Odile?
Odile potrebbe arrivare a ripudiare sua mamma, chiedendole di starle alla larga e di non voler più avere nulla a che fare con lei.
Una situazione spinosa che metterebbe in difficoltà anche Umberto Guarnieri, dato che l'uomo da un po' di tempo è ormai a conoscenza della verità legata a sua figlia Odile, ma ha preferito non dire nulla alla diretta interessata, rispettando la scelta di Adelaide di attendere il momento giusto per informarla dell'accaduto.