Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 23 al 27 febbraio su Rai 1 rivelano che Marta Guarnieri si ritroverà ad ascoltare una conversazione segreta tra Ettore e Greta.

Concetta, invece, si mostrerà distrutta perché si ritroverà a dover fare i conti con i vari problemi in casa Puglisi e anche con i disguidi di Ciro in Caffetteria, dovuti all'assenza di Mimmo.

Intanto Umberto continuerà a indagare sul conto dei due fratelli per cercare di scoprire quali sono i loro veri segreti nascosti.

Marta spia una conversazione segreta: trame Il Paradiso delle signore 23-27 febbraio

I fratelli Marchesi continueranno a essere al centro delle trame dei prossimi episodi di questa decima stagione della soap opera pomeridiana trasmessa su Rai 1.

I due arriveranno ai ferri corti nel momento in cui Ettore deciderà di andare al più presto a Londra per far visita a sua mamma, scatenando la reazione contrariata della sorella che non avrebbe voluto che ciò accadesse.

E, proprio questa scelta di Ettore, finirà per scatenare una accesissima discussione tra i due: la conversazione privata tra Ettore e Greta verrà ascoltata in gran segreto da Marta Guarnieri, la quale si renderà conto che stanno nascondendo qualcosa di molto importante e serio.

Concetta disperata, Umberto indaga sui due fratelli

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 23 al 27 febbraio, inoltre, rivelano che Concetta Puglisi si mostrerà distrutta nel momento in cui si romperà la lavatrice in casa e come se non bastasse si ritroverà anche a dover dare una mano a suo marito Ciro in Caffetteria.

Dopo l'addio di Mimmo, la situazione lavorativa diventerà sempre più complessa per Ciro Puglisi e sua moglie Concetta dovrà intervenire per non lasciarlo solo.

Intanto Umberto continuerà a portare avanti la sua indagine segreta nei confronti dei fratelli Marchese, per cercare di scoprire la verità sul loro conto.

Mirella, invece, confiderà a Enrico la sua ansia per le condizioni di salute del piccolo Michelino: il bambino per diversi giorni farà i conti con una brutta intossicazione, la stessa che aveva colpito già Anita e altri bimbi della casa famiglia.