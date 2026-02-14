Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 ospita Verissimo, con un cast ricco di volti noti e storie significative.

Sabato 14 febbraio: volti emergenti e racconti personali

La puntata di sabato si apre con l'intervista al giovane attore Saul Nanni, protagonista del film “La gioia”. In studio anche Melissa Satta, che festeggia i suoi quarant'anni, Marina La Rosa, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, e il coreografo e regista Luciano Cannito. Chiude il cast Luca Trapanese, che ha adottato da single Alba, una bambina con sindrome di Down, raccontando un progetto di vita che ha ispirato anche il film “Nata per te”.

Domenica 15 febbraio: musica, coppie e testimonianze

La puntata di domenica accoglie Rita Pavone e Fiordaliso, quest'ultima alla vigilia di un compleanno importante. Segue la prima intervista di coppia a Rocco Casalino e il suo compagno Alejandro. In studio anche Rosita Celentano e Rossella Brescia, oltre alla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, nata nella casa del Grande Fratello. Infine, spazio alla testimonianza di Sabrina e Luca, genitori di Alex Marangon, venticinquenne scomparso nel giugno del 2024 in provincia di Treviso in circostanze ancora poco chiare.

Un weekend tra emozioni e storie autentiche

Il weekend di Verissimo si conferma un mix di interviste a personaggi dello spettacolo, racconti di vita e momenti di riflessione. Da storie personali a celebrazioni di carriera, passando per testimonianze che invitano alla riflessione, il programma offre un panorama variegato e coinvolgente.