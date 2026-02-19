Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Dursun interromperà una cena a casa di Enver e Sirin con l'intenzione di riprendersi il figlio Arda. Il gesto non piacerà ad Enver che minaccerà l'uomo con un'arma da fuoco per farlo uscire dalla sua dimora.

Dursun compare ad una cena a casa di Enver per riprendersi Arda

Tutto inizierà quando Emre scoprirà che Satilmis è suo figlio biologico. L'imprenditore chiederà la custodia legale del bambino, offrendo in cambio del denaro a Dursun. Quest'ultimo prometterà ad Emre che lascerà in pace Arda, dando il suo nullaosta a Ceyda.

La donna accoglierà Saltimis a casa quando Emre si recherà in Germania per assistere alla madre vittima di un malore. La situazione si complicherà quando Dursun pretenderà più soldi per lasciare Arda a Ceyda. Emre si opporrà, non avendo una cifra così esorbitante per le sue disponibilità economiche. Il falso padre di Satilmis comparirà all'improvviso insieme ai figli maggiori in occasione di una cena organizzata a casa di Enver e Sirin.

Enver impugna un'arma da fuoco contro Dursun

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin annuncerà che Dursan ha intenzione di portare via Arda. Le parole scateneranno la rabbia di Ceyda, che cercherà d'impedire all'uomo di mettere le mani sul bambino. La situazione diventerà sempre più fuori controllo poiché tra tutti i partecipanti si scatenerà una rissa eccetto i bambini che verranno rinchiusi in una stanza con Sirin.

Enver impugnerà un'arma da fuoco per spaventare Dursun e cacciarlo fuori di casa. L'uomo desisterà a portare via Arda. Allo stesso tempo, Ceyda rivelerà a Dursun, che troverà il denaro necessario affinché il bambino resti con lei. Il discorso verrà udito da Satilmis, che fingerà di dormire nel letto accanto ad Arda.

Sirin ha temuto che Enver stesse impazzendo a causa del dolore

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna che sono stati trasmessi a metà febbraio su Canale 5, Sirin ha organizzato una terribile vendetta ai danni di Bahar e Sarp. La donna ha raggiunto la camera d'ospedale del cognato dove ha manomesso la sua flebo, uccidendolo. Il decesso dell'uomo ha sconvolto Bahar, che ha pianto copiose abbracciata a Fazilet, anche lei ricoverata in clinica.

Enver, invece, ha accusato l'assenza di Hatice, morta in seguito all'incidente stradale provocato da una disattenzione di Arif. L'uomo non si è limitato soltanto a vedere il fantasma della moglie ma ha iniziato a parlare con lei. Sirin è rimasta molto turbata dal comportamento della madre, temendo che suo padre stia impazzendo a causa del dolore.