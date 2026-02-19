Sono passati mesi da quando Javier Martinez ha anticipato che quella che sta giocando sarà la sua ultima stagione da giocatore professionista di pallavolo, e che il prossimo anno si dedicherà ad altro. Oggi, 19 febbraio, il ragazzo ha dato un "assaggio" di quello che vorrebbe fare in futuro, ovvero il testimonial di brand italiani e internazionali, proprio come la fidanzata Helena Prestes.

La moda nel futuro di Javier

In queste ore Javier ha posato per un servizio fotografico che ha entusiasmato sia lui che tutti i suoi fan, anche perché è una collaborazione con un brand internazionale (capi d'abbigliamento di un marchio brasiliano).

Al termine dello shooting, infatti, Martinez ha pubblicato un video per spiegare ai suoi sostenitori cosa ha fatto e perché ha deciso di intraprendere una strada tutta nuova.

"Abbiamo scattato nel palazzetto di Terni ed è stato bellissimo perché abbiamo mischiato quello che faccio ora con la strada che vorrei intraprendere. Non vedo l'ora di pubblicare le foto, ma vi dico già che sono pazzesche. Grazie a chi ha lavorato con me, soprattutto per la pazienza perché sono nuovo in questo mondo", ha detto il 30enne su Instagram.

lo sentite il profumo di nuovi progetti e di zavorre ormai andate questo ragazzo merita veramente un futuro pieno di opportunità e cose belle #helevier pic.twitter.com/lR6RYLId3W — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) February 19, 2026

Il supporto del fandom

La scelta di Javier di intraprendere una strada simile a quella di Helena, sta entusiasmando le persone che lo seguono da quando lo hanno visto per la prima volta nella casa del Grande Fratello.

"Lo sentite anche voi questo profumo di nuovi progetti? Adoro", "Questo ragazzo merita un futuro pieno di cose belle", "Felice per lui, è speciale", "Gli auguro il meglio", "Avrà successo perché è credibile", "Che bel modello", si legge su X in queste ore.

Le ospitate in tv con Helena

Il futuro di Javier sarà lontano dalla pallavolo e quasi totalmente incentrato sul mondo della moda e dello spettacolo.

Proprio come Helena, infatti, il 30enne di origini argentine è pronto a fare carriera come testimonial e anche come personaggio televisivo: le ospitate di coppia degli Helevier, infatti, sono sempre un grande successo e c'è chi è pronto a scommettere che le trasmissioni continueranno ad invitarli per assicurarsi ottimi ascolti e tanti commenti sui social.