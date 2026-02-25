Il regalo di Ayala per Lorenzo è sua moglie Eugenia: si scoprirà nella puntata de La Promessa in onda lunedì 2 marzo.

Le anticipazioni rivelano che per giorni Lorenzo sarà in ansia per il pacco in arrivo che gli ha annunciato Ayala. Quando vedrà sua moglie arrivare in carrozzina al palazzo, il Capitano andrà su tutte le furie.

Il compleanno di Lorenzo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto una novità stravolgerà la vita di Lorenzo. Nella puntata di ieri, il Capitano ha festeggiato il suo compleanno con una piccola merenda in famiglia ed è arrivato un pacco per lui da parte di Ayala.

A consegnarglielo è stata Martina, di ritorno dal suo breve viaggio. Nel pacchetto, Lorenzo ha trovato un solo biglietto in cui Ayala ha annunciato l'arrivo del suo regalo nei prossimi giorni. Il tono sarcastico del conte ha impensierito non poco Lorenzo che, visti i cattivi rapporti con Ayala, non si aspetta nulla di buono. Nel prossimi giorni, il Capitano continuerà a domandarsi cosa possa regalargli il conte e sarà molto preoccupato. Alonso lo rassicurerà, dicendogli che probabilmente si limiterà a un dono di cattivo gusto. Nessuno dei due immagina neanche lontanamente cosa accadrà realmente. La verità emergerà solo dopo diversi giorni, quando Ricardo annuncerà a Lorenzo l'arrivo del regalo tanto atteso.

L'arrivo inaspettato di Eugenia spiazzerà il Capitano

Nella puntata de La Promessa di lunedì 2 marzo, Lorenzo, spazientito, chiederà al maggiordomo di consegnare il pacco senza indugiare oltre. "Non è un pacco, è una persona", dirà imbarazzato Ricardo farà entrare il cameriere con Eugenia, sulla carrozzina. Nel rivedere sua moglie, Lorenzo resterà a bocca aperta: "Come ha potuto portare qui una pazza?", dirà furioso riferendosi ad Ayala. Alonso cercherà di calmare suo cognato che sarà fuori di sé e giustificherà la sua rabbia con le pessime condizioni di sua moglie. Eugenia, infatti, sarà inferma e non pronuncerà nessuna parola: sembrerà completamente assente. Lorenzo pretenderà di rispedire immediatamente sua moglie in manicomio, ma sarà troppo tardi e bisognerà aspettare l'indomani per procedere.