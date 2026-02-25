Nella puntata di Beautiful andata in onda sulla CBS il 24 febbraio 2026, la tensione sotterranea è esplosa riportando a galla vecchi conflitti familiari e aziendali. Ridge Forrester si è trovato costretto a fare i conti con il proprio senso di colpa verso il padre, mentre Brooke e Katie Logan hanno riacceso una rivalità che non si è mai davvero sopita. A sorprendere il pubblico è stata però un’alleanza del tutto inedita: per una volta, Ridge e Bill Spencer si sono ritrovati dalla stessa parte, pur partendo da motivazioni molto diverse. La crisi nasce da una storyline che le puntate americane stanno portando avanti da settimane.

Bill ha voluto regalare a Katie una nuova casa di moda, e la donna ha subito coinvolto la sorella Brooke, dando vita alla Logan Creations. A questo progetto si è poi unito anche Eric Forrester, che si era sentito progressivamente messo da parte dal figlio e dalla Forrester Creations. Lavorare con le Logan gli aveva restituito entusiasmo e libertà creativa.

Ora però Brooke e Katie sono ai ferri corti. Nella puntata del 24 febbraio, Brooke ha rivendicato con forza di aver “salvato” Eric, offrendogli un ruolo quando la Forrester non lo valorizzava più. Katie è insorta immediatamente, accusando la sorella di prendersi troppo merito e ricordando che è stata lei a volere Eric nella Logan Creations.

Entrambe, per ragioni diverse, si sentono oggi le vere protettrici del patriarca. Da qui lo scontro: ognuna accusa l’altra di aver “rubato” Eric per motivi personali o di immagine.

Katie contro Brooke: lo spoiler delle puntate USA di Beautiful

Ridge ha assistito alla lite in evidente imbarazzo, consapevole che se Eric ora lavora per le Logan è perché lui stesso lo ha allontanato dalla Forrester. Il suo senso di colpa è riemerso con forza. A quel punto è intervenuto Bill, deciso a difendere Katie ma anche a ricordare che la Logan Creations è un’azienda vera, con contratti e responsabilità. L’editore non vuole che sua moglie venga messa in ombra dalla personalità dominante di Brooke, né che Ridge possa “riprendersi” Eric come se nulla fosse.

Ed è qui che arriva il colpo di scena: Ridge ha dato ragione a Bill. Il marito di Brooke riconosce che esiste un contratto e che va rispettato, anche se è evidente che vorrebbe riportare il padre alla Forrester. Una posizione che non convince affatto Bill, convinto che Ridge stia solo cercando un modo per riavere Eric in azienda.

Il nodo della questione è semplice: Eric ha firmato volontariamente. Non può essere strappato via dalla Logan Creations solo perché Ridge, oggi, si sente in colpa per il passato.

Recap delle ultime puntate della soap

Nelle puntate italiane di Beautiful trasmesse su Canale 5, nell'ultima settimana l’attenzione è tornata sul conflitto professionale tra Steffy e Hope. Steffy, dopo aver analizzato i risultati deludenti della linea Hope for the Future, ha deciso di chiuderla definitivamente, scatenando la reazione furiosa di Hope, che vede nella scelta della rivale un attacco personale più che aziendale.

Parallelamente, la tensione cresce anche sul fronte sentimentale: Finn è stato visto al matrimonio di Sheila e Deacon, un gesto che ha sconvolto Steffy, convinta che il marito abbia scelto volontariamente di sostenere la donna che ha sempre minacciato la loro famiglia. In tutto ciò, Steffy sembra convinta che il marito si sia lasciato influenzare da Hope. E questa situazione rischia di aprire una nuova frattura nella coppia.

L'altra grande novità degli ultimi giorni ha coinvolto Bill Spencer, il quale ha scoperto un segreto riguardante Luna, mentre Poppy ha rivelato una verità destinata a sconvolgere gli equilibri familiari.