È San Valentino e oggi, sabato 14 febbraio, l'amore si prende tutta la scena. I Pesci vivranno una giornata che sembra uscita da un film romantico, di quelli che vi fanno venire la pelle d'oca. Il Leone potrebbe finalmente abbassare le difese e lasciarsi sorprendere da un gesto inaspettato, mentre il Cancro ritrova quella complicità che negli ultimi tempi sembrava un po' sbiadita. Per lo Scorpione, invece, la passione non mancherà di certo, ma attenzione a non confondere l'intensità con la possessività. Che siate in coppia da vent'anni o abbiate appena scambiato il primo messaggio con qualcuno di speciale, questo San Valentino ha qualcosa da dirvi.

L'oroscopo di sabato 14 febbraio: il Sagittario tra avventura e sentimento, il Capricorno scioglie la corazza

12° Acquario: San Valentino e voi, diciamolo, non siete mai stati migliori amici. Oggi quella vostra voglia di libertà rischia di creare qualche incomprensione, soprattutto se il partner si aspetta gesti romantici e voi preferireste una serata tranquilla sul divano a guardare un documentario. Non è che non proviate nulla, anzi. È che il vostro modo di amare è diverso, e oggi potreste sentirvi un po' fuori posto in mezzo a cuoricini e cioccolatini. Se siete single, magari godetevi la serata con gli amici. A volte l'amore migliore è quello che non ha etichette.

11° Vergine: Lo sappiamo, vorreste che tutto fosse perfetto.

La cena giusta, il regalo impeccabile, il momento esatto per dire quella cosa che avete in testa da giorni. Ma oggi le cose potrebbero non andare secondo i piani, e sapete che c'è? Va bene così. L'amore vero non ha bisogno di perfezione. Se vi ritrovate a criticare il vostro partner per un dettaglio fuori posto, fermatevi un attimo. Respirate. Quella persona è lì accanto a voi, e questo già di per sé è un regalo. I single potrebbero sentirsi un po' malinconici, ma è solo una giornata. Domani tornerete quelli pratici e lucidi di sempre.

10° Gemelli: La testa vi porta da una parte, il cuore dall'altra. Classico dei Gemelli, direte voi, ma oggi questa indecisione potrebbe pesare più del solito.

Magari avete due opzioni per la serata e non riuscite a scegliere, oppure c'è una conversazione che rimandate da tempo e non sapete se San Valentino sia il momento giusto per affrontarla. Probabilmente no, a dirla tutta. Lasciate perdere i discorsi pesanti e concentratevi su quello che vi fa stare bene. Una risata condivisa vale più di mille dichiarazioni.

9° Ariete: Oggi vi sentite un po' irrequieti. Vorreste che San Valentino fosse tutto fuochi d'artificio e invece c'è qualcosa che non vi convince del tutto. Forse il partner non ha organizzato nulla e questo vi irrita, o forse siete voi che non avete voglia delle solite cose. Il consiglio? Prendete l'iniziativa, come sapete fare meglio di chiunque altro.

Organizzate qualcosa di spontaneo, anche all'ultimo minuto. Una passeggiata, una pizza fuori, un bacio rubato sotto un lampione. Non serve il ristorante stellato per far battere il cuore a qualcuno.

8° Capricorno: Oggi potreste sorprendervi. Voi che di solito tenete tutto sotto controllo, che esprimete i sentimenti più con i fatti che con le parole, oggi potreste sentire il bisogno di dire qualcosa di diverso. Magari un "ti amo" detto così, senza motivo, mentre fate colazione insieme. Non trattenetevi. Il vostro partner potrebbe restare a bocca aperta, ma in senso buono. I single vivranno una giornata di riflessione: c'è qualcuno che vi piace da un po' e forse è arrivato il momento di fare il primo passo.

7° Sagittario: San Valentino per voi è un'avventura, non una routine. Se qualcuno prova a incastrarvi nella cena classica con candeline e violinista, probabilmente scapperete dalla finestra. Ma oggi c'è un'energia diversa, più calda, che vi spinge a cercare qualcosa di vero. Potreste scoprire che la persona accanto a voi ha ancora tanto da raccontarvi, basta avere la curiosità di ascoltare. I single? Occhio a un incontro che potrebbe sembrare casuale ma non lo è affatto. A volte l'amore arriva quando avete già i biglietti per il prossimo viaggio.

6° Bilancia: L'amore è il vostro terreno di gioco preferito e oggi lo sapete benissimo. Eppure c'è una domanda che vi ronza in testa e non riuscite a mandarla via.

Forse riguarda il futuro della vostra relazione, forse è qualcosa di più semplice, tipo capire se quella persona ci tiene davvero. Stasera potreste avere le risposte che cercate, ma dovete essere pronti ad ascoltarle. Anche quelle che non vi aspettate. In compenso, il vostro fascino oggi è alle stelle e chi vi sta accanto lo sa perfettamente.

5° Leone: Mettetevi comodi perché oggi siete bellissimi, dentro e fuori. San Valentino vi regala quella luce speciale che solo voi sapete portare, e chi vi ama non potrà fare a meno di notarlo. C'è un gesto, qualcosa che forse avete pianificato o che vi verrà naturale, che farà sciogliere anche il cuore più duro. Se siete in coppia, lasciate da parte l'orgoglio e mostrate la vostra parte più tenera, quella che nascondete sempre.

I single vivranno una serata piena di attenzioni, godetevela senza pensarci troppo.

4° Toro: Oggi è la vostra giornata. Non nel senso del primo posto, ma nel senso che tutto quello che amate dell'amore, la vicinanza, il calore, il piacere di stare bene insieme, oggi lo avrete in abbondanza. Una cena preparata con cura, un abbraccio che dura un po' più del solito, quelle parole sussurrate che valgono più di qualsiasi regalo costoso. Se siete in coppia da tempo, riscoprirete perché vi siete scelti. Se state iniziando una storia, oggi potreste capire che è quella giusta. Fidatevi di quello che sentite nella pancia.

3° Cancro: San Valentino sembra fatto apposta per voi, che dell'amore fate una ragione di vita.

Oggi ritrovate quella dolcezza che negli ultimi tempi sembrava un po' nascosta, e con lei torna anche la voglia di prendervi cura di chi amate. Un messaggio scritto col cuore, una sorpresa semplice ma pensata, uno sguardo che dice tutto senza bisogno di parole. Se siete single, qualcuno potrebbe bussare alla vostra porta. Non in senso letterale, magari, ma quel messaggio inaspettato potrebbe cambiarvi la serata. Lasciate entrare chi vuole volervi bene.

2° Scorpione: La passione oggi è tutta vostra. C'è un'intensità nell'aria che vi fa sentire vivi come non vi capitava da un po', e in amore questo si traduce in momenti che ricorderete a lungo. Se siete in coppia, stasera potreste raggiungere un livello di intimità che va oltre il fisico, una connessione profonda, di quelle che vi fanno capire perché state insieme.

L'unica cosa? Non lasciate che la gelosia rovini tutto. Oggi il partner è lì per voi e solo per voi. Fidatevi. I single vivranno un San Valentino carico di magnetismo: qualcuno non riuscirà a togliervi gli occhi di dosso.

1° Pesci: E chi poteva essere al primo posto a San Valentino se non voi? Oggi l'amore vi avvolge come una coperta calda in una sera d'inverno, e tutto sembra avere un senso più profondo. Ogni sguardo, ogni parola, ogni piccolo gesto diventa qualcosa di magico. Se siete in coppia, preparatevi a vivere una di quelle serate che poi racconterete sorridendo fra dieci anni. Quella complicità che sentite è reale, non è un'illusione, e il partner lo sa quanto voi. Se siete single, oggi il destino potrebbe avere in serbo qualcosa di speciale.

Non chiudetevi in casa a guardare serie tv. Uscite, lasciatevi trasportare. L'amore che cercate potrebbe essere più vicino di quanto pensiate, magari in un sorriso incrociato per caso o in una conversazione che parte da niente e finisce col farvi battere il cuore. Questo San Valentino è vostro. Godetevelo fino all'ultimo respiro.