Negli ultimi giorni sul web si è parlato tantissimi di Tinì Cansino e degli attacchi che ha rivolto a Gemma Galgani davanti alle telecamere. L'opinionista di Uomini e donne ha zittito più volte la dama e le ha fatto il verso quando ha provato a replicare alle sue critiche: tutto questo ha conquistato un'ampia fetta di pubblico, infatti sui social sono stati pubblicati tantissimi commenti positivi sulla silenziosa protagonista del dating-show.

Le frecciatine di Tinì conquistano i fan di Uomini e donne

Una nuova crisi di Gemma ha monopolizzato le ultime puntate di Uomini e donne, ma a colpire i telespettatori è stata un'altra cosa: le pungenti critiche che Tinì ha rivolto alla dama del trono Over.

In pochi giorni, infatti, l'opinionista si è esposta molto più di quanto non abbia fatto negli ultimi anni e il pubblico a casa ha apprezzato questo suo cambiamento.

Il 12 febbraio, ad esempio, mentre Galgani provava a replicare ai suoi attacchi, Cansino le ha fatto il verso e ha aggiunto: "Bla bla bla, il tuo è sempre il solito copione. Non cambio idea, quello che ho detto rimane".

La 76enne è rimasta spiazzata dall'atteggiamento di Tinì e non è riuscita a replicare alle sue frecciatine sempre più velenose.

Tinì assicurandosi lo stipendio fino al 2027 pic.twitter.com/HGldYg5pft — [Righetto] (@Righetto01) February 12, 2026

L'apprezzamento dei fan per il cambiamento di Tinì

Il drastico cambiamento di Tinì ha sorpreso in positivo la maggior parte degli spettatori di Uomini e donne, gli stessi che non l'hanno perso l'occasione per elogiarla sui social per come ha zittito Gemma nelle ultime puntate.

"Lei merita un aumento di stipendio", "Ormai è scatenata contro Gemma, adoro", "Tinì, l'Italia ti ama", "Sono felice che si sia svegliata", "Brava, cantagliene quattro", "Grandiosa", "Il fatto che Maria non l'abbia mai fermata fa riflettere, si sarà stufata anche lei", "Il silenzio di Tina è molto strano", si legge su X in questi giorni.

Gemma e Mario fuori dalle dinamiche

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate nelle ultime settimane, Gemma è finita un po' nell'ombra.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che sia la dama che Mario sono diventati spettatori delle storie degli altri, infatti in questo periodo sono fuori dalle dinamiche che Maria De Filippi sceglie di affrontare in studio.