Io sono Farah torna ad un solo appuntamento serale al venerdì e per il 13 marzo è previsto il gran finale in prima serata.

Le anticipazioni tv rivelano che Bade dirà di no alla proposta di nozze di Mehmet e ci sarà la resa dei conti tra Tahir, Orhan e Behnam. Dopo una settimana che ha visto ben tre appuntamenti serali la domenica, il martedì e il venerdì, si torna alla normalità con una sola serata dedicata alla dizi turca. Proseguiranno come sempre i brevi appuntamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì.

Io sono Farah si riduce a un appuntamento serale

La programmazione di Canale 5 cambia ancora dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo e riduce gli appuntamenti con Io sono Farah. La soap turca che ha tenuto compagnia ai telespettatori la domenica, il martedì e il venerdì sera, a partire da questa settimana si riduce nuovamente con un unico appuntamento li venerdì sera. Questo cambiamento allunga di qualche giorno il gran finale che è previsto per venerdì 13 marzo. Gli appuntamenti pomeridiani proseguiranno dal lunedì al venerdì alle 13.55 circa. Le trame si fanno sempre più avvincenti e la corsa verso la resa dei conti vedrà Tahir, Orhan e Behnam l'uno contro l'altro. Farah e il suo amato faranno di tutto per ottenere giustizia e incastrare Ohran e Behnam, ma non sarà affatto facile.

I colpi di scena non mancheranno e fino all'ultimo istante il lieto fine sarà molto incerto. Non mancherà lo spazio dedicato ai sentimenti che vedranno al centro delle scene Mehmet e le sue delusioni.

Le nozze dei sogni di Mehmet non ci saranno

Nelle ultime puntate di Io sono Farah, Mehmet non attraverserà un momento facile. Il poliziotto scoprirà che Tahir ha aiutato Ilyas ad evadere e sarà molto deluso da suo fratello. L'uomo si convincerà che tutti lo abbiano tradito tranne Bade ed è a lei che confiderà il suo grande dolore. La donna sarà commossa nel sapere che Mehmet la considera l'unica di cui potersi fidare, ma purtroppo anche lei riuscirà a deluderlo. Mehmet, infatti, chiederà a Bade di sposarlo ma lei rifiuterà.

La donna, in lacrime, andrà da Farah e le confiderà il motivo della sua scelta: ha partecipato all'omicidio di Ali Galip e ha taciuto con Mehmet. Pur amando il poliziotto, Bade non se la sentirà di iniziare una vita con lui perché in cuor suo saprà di non essere stata sincera come lui crede.