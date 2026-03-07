Elettra Lamborghini entra ufficialmente nel cast della nuova edizione di ‘Canzonissima’, lo storico varietà che torna su Rai1. L’annuncio è arrivato direttamente dalla cantante durante la sua ospitata al San Marino Song Contest, dove ha svelato la sua partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, in partenza il 21 marzo.

Il ritorno di un classico della televisione

‘Canzonissima’ torna in prima serata su Rai1 con l’obiettivo di recuperare lo spirito del varietà classico, fatto di musica, ospiti e momenti di spettacolo. La conduzione è affidata a Milly Carlucci, che aveva già anticipato il revival del format nei mesi scorsi.

Al momento, Elettra Lamborghini è l’unico nome confermato nel cast, mentre gli altri partecipanti restano ancora top secret.

Il primo nome ufficiale e le aspettative

La rivelazione di Elettra Lamborghini rappresenta il primo tassello ufficiale del cast di ‘Canzonissima’. La cantante ha scelto un contesto pubblico e musicale come il San Marino Song Contest per annunciare la sua partecipazione, confermando così il suo coinvolgimento nel progetto. Il ritorno del varietà è atteso con interesse, anche per la presenza di un volto noto e pop come il suo. Al momento non ci sono conferme indipendenti su altri partecipanti o dettagli aggiuntivi sul cast.