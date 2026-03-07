Verissimo si prepara ad accogliere il pubblico con un nuovo, ricco appuntamento, in onda sabato 7 marzo e domenica 8 marzo su Canale 5. La conduzione è affidata a Silvia Toffanin, che guiderà il suo salotto televisivo attraverso storie, emozioni e riflessioni.

Un sabato tra sport, tv e musica

La puntata di sabato vedrà la presenza della coppia di pattinatori azzurri Sara Conti e Niccolò Macii, pronti a condividere il loro percorso sportivo e personale. Seguirà un’intervista ritratto dedicata a Paolo Del Debbio, volto noto della televisione italiana, che approfondirà il suo lavoro nei programmi “Diritto e rovescio” e “4 di sera”.

Sarà inoltre l'occasione per la prima intervista di coppia di Davide Bonolis e della sua fidanzata Martina Dotti. La scena sarà poi animata da Manuela Arcuri, che presenterà una nuova fase della sua vita, e da Michele Bravi, artista capace di unire sensibilità artistica ed eleganza, reduce dal Festival di Sanremo.

Domenica: musica, sport e testimonianze forti

La giornata di domenica si preannuncia altrettanto intensa, con ospiti provenienti dal mondo della musica, dello sport e della cronaca. Sul palco saliranno Ditonellapiaga e Serena Brancale, entrambe protagoniste di successo al Festival di Sanremo, pronte a condividere le loro emozioni e la loro musica. L’atleta di short track Arianna Fontana, campionessa olimpica e detentrice del record di atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi, racconterà i suoi trionfi.

L’attore Gabriel Garko sarà intervistato insieme a Paola Caruso, che presenterà le novità della sua vita. La puntata ospiterà anche le toccanti testimonianze di Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, e di Cristina, Mariangela e Raimondo, figli di Gaetano Russo, che condivideranno le loro esperienze legate a tragedie personali.

Un weekend di storie e riflessioni

Il weekend di Verissimo si conferma un appuntamento imperdibile, capace di offrire al pubblico un mosaico di esperienze umane diverse. Tra sportivi, artisti, volti televisivi e testimonianze di vita, il programma condotto da Silvia Toffanin promette un fine settimana all’insegna delle storie personali, delle emozioni e delle riflessioni, raccontate con la consueta sobrietà e profondità che contraddistinguono il talk show.