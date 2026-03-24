Il conto alla rovescia per Federica Pellegrini è nel vivo: la campionessa olimpica si prepara ad accogliere la sua seconda figlia. Il parto, atteso per l'inizio di aprile, è un evento imminente e carico di emozione per l'intera famiglia. Pellegrini ha scelto di condividere sui social network alcuni teneri momenti di questa dolce attesa, ritraendosi in compagnia della primogenita, la piccola Matilde, sempre al suo fianco, dalle visite mediche di routine ai momenti di relax domestico.

L'emozione di Matilde in attesa della sorellina

Le fotografie diffuse da Federica Pellegrini offrono uno sguardo intimo sul legame speciale che unisce madre e figlia.

La presenza costante di Matilde in ogni fase della gravidanza sottolinea un attaccamento profondo e una partecipazione sentita. "Chissà se hai capito", ha scritto la campionessa olimpica in un post, interrogandosi sulla consapevolezza della bambina riguardo all'imminente arrivo della sorellina. I numerosi commenti del pubblico hanno enfatizzato il profondo valore di questo momento per Matilde, che si appresta a vivere l'esperienza di diventare sorella maggiore e ad accogliere una nuova compagna di giochi.

Il nome della nascitura scelto da Matilde

Durante una recente ospitata televisiva, Federica Pellegrini ha condiviso ulteriori dettagli relativi alla nascita imminente della sua seconda figlia.

Ha spiegato che, a differenza della prima esperienza, questa volta il parto sarà programmato, garantendo alla famiglia una maggiore serenità e preparazione. Un dettaglio curioso e particolarmente dolce riguarda la scelta del nome della futura arrivata: sarà proprio Matilde, la sorella maggiore, ad avere l'onore di deciderlo. La bambina, appassionata di libri e di storie, si è ispirata a una narrazione che le è particolarmente cara, la cui protagonista è entrata a far parte, in questo modo unico e significativo, delle vite di Federica Pellegrini e della sua famiglia, aggiungendo un tocco personale e affettuoso a questo periodo di grande attesa.

Federica Pellegrini: tra successi sportivi e vita familiare

Federica Pellegrini è universalmente riconosciuta come una delle più grandi nuotatrici italiane di tutti i tempi, con un palmarès che vanta numerose medaglie conquistate sia a livello olimpico che mondiale. Dopo aver concluso la sua straordinaria carriera agonistica, la campionessa ha intrapreso con entusiasmo nuovi percorsi, dedicandosi a progetti personali e, in particolare, alla sua vita familiare. Nonostante il ritiro dalle competizioni, Federica Pellegrini ha mantenuto un legame saldo e affettuoso con il suo vasto pubblico, interagendo costantemente attraverso i social media e partecipando a diverse apparizioni televisive. La sua vicenda umana e professionale continua a essere seguita con grande interesse e affetto dai suoi numerosi fan, che ora condividono con lei anche la gioia dell'attesa della seconda figlia.