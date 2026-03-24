È una notizia che sta scuotendo il panorama televisivo turco proprio in queste ore. Dopo la chiusura ufficiale avvenuta nel 2023, il ritorno di Forbidden Fruit (Yasak Elma) per una settima stagione segna un precedente raro per le produzioni di punta di Medyapım.

Forbidden Fruit 7: la serie torna davvero

Per anni Forbidden Fruit ha tenuto incollati milioni di spettatori, diventando uno dei titoli più discussi anche sui social. Ora, sotto la guida del produttore Fatih Aksoy e della sceneggiatrice Melis Civelek, il progetto è pronto a rinascere.

Secondo le prime indiscrezioni, la nuova stagione punterà su una trama completamente rinnovata, capace di soddisfare il pubblico storico ma anche di conquistare nuovi spettatori.

La notizia della ripartenza, trapelata dopo alcune riunioni riservate prima delle festività, ha già fatto impennare le ricerche online.

Eda Ece potrebbe tornare nei panni di Yildiz

Il grande interrogativo riguarda il ritorno dei personaggi più amati. Le anticipazioni parlano chiaro: la storia dovrebbe ruotare ancora attorno a Yildiz, Ender, Caner e Asuman.

In particolare, la presenza di Eda Ece sembra sempre più probabile. L’attrice, che si era presa una pausa dopo essere diventata madre, avrebbe incontrato il produttore Fatih Aksoy proprio per discutere del suo ritorno. Un segnale forte che fa pensare a una conferma del personaggio di Yildiz nella nuova stagione.

Oltre ai volti storici, sono attesi anche nuovi ingressi nel cast, pronti a dare una svolta alla trama con dinamiche inedite.

Quando esce Forbidden Fruit 7

Al momento non esiste ancora una data ufficiale di uscita. Tuttavia, le prime informazioni indicano che le letture del copione potrebbero iniziare in estate, con una possibile messa in onda a partire da settembre, in linea con la nuova stagione televisiva

Un altro punto ancora incerto riguarda la distribuzione. Nelle precedenti stagioni, la serie è stata trasmessa su Now TV, ma per il nuovo capitolo non c’è ancora una conferma ufficiale.

Da un lato, la continuità con il passato potrebbe favorire il ritorno sullo stesso canale. Dall’altro, la crescente competizione delle piattaforme digitali apre anche all’ipotesi di un approdo in streaming.