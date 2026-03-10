Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 16 al 21 marzo svelano che Sahika proverà a far rientrare in casa Yigit manipolando Halit e mostrandosi ai suoi occhi sola e indifesa.

Halit convinto che Yildiz lo tradisca con Emir

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative agli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 marzo prendono il via dai tentativi di manipolazione che Sahika cercherà di mettere in atto per convincere Halit che Yildiz ha una relazione segreta con Emir. Per capire se la donna sta dicendo la verità, Halit incaricherà Sitki di seguire segretamente Yildiz nel tentativo di coglierla in flagrante.

Yildiz, ben presto, scoprirà che Halit la sta facendo pedinare così per metterlo in ridicolo e per fargli capire che le sue ipotesi circa un presunto tradimento non sono fondate deciderà di coinvolgere amici e familiari. Anche se Asuman e i collaboratori del marito proporranno a Yildiz di riconciliarsi con il marito, la donna rifiuterà prontamente.

Ender e Yildiz alleate contro Sahika

Ender e Yildiz diventeranno alleate con lo scopo comune di isolare Sahika e coinvolgeranno nel loro piano anche i figli di Halit. Intanto, per tutelare dal punto di vista legale Yildiz, Caner riuscirà a sottrarre dallo studio di Kaya un fascicolo riguardante l'amica.

Nel frattempo, Sahika si mostrerà agli occhi di Halit solo e vulnerabile per spingerlo a riprendere in casa con loro il fratello.

Infine, Lila e Yigit, all'insaputa delle rispettive famiglie, diventeranno marito e moglie celebrando un matrimonio in gran segreto.

Riassunto puntate precedenti di Forbidden Fruit

Nelle puntate precedenti, Leyla ha suggerito a Yildiz di sottoporsi ad un test di maternità, pensando che possa esserci stato uno scambio di neonati. E in effetti Yildiz ha scoperto che il suo vero bambino è stato portato in Australia da un'altra famiglia. Dopo, su consiglio di Emir, Yildiz ha deciso di trasferirsi in casa di Ender, ma quest'ultima non ha preso troppo bene la novità. Inoltre, Kaya ha accettato di diventare il legale di Yildiz, ma la sua posizione ha creato tensioni all'interno del rapporto tra Halit e Sahika.