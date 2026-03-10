In questi giorni è stato pubblicato un nuovo numero di Uomini e donne Magazine e tra i protagonisti che sono stati intervistati c'è anche Gemma Galgani. La storica dama del trono Over, infatti, ha parlato del suo difficile percorso e poi ha svelato cosa le direbbe l'amica Ida Platano per rimproverarla per come si comporta con i cavalieri per i quali perde la testa.

Le rivelazioni inedite di Gemma

Gemma e Ida sono diventate amiche negli studi di Uomini e donne, e il loro rapporto sta andando avanti anche ora che la parrucchiera non fa più parte del cast.

In un'intervista che ha rilasciato di recente, però, la protagonista del trono Over ha svelato cosa si direbbero lei e Platano quando si confrontano su quello che accade in studio.

"Parliamo poco della trasmissione, ma quando lo facciamo le cerca di aprirmi gli occhi. Dice che mi fisso con gente poco raccomandabile e mi rimprovera", ha dichiarato la 76enne sulle pagine del magazine del programma di Canale 5.

Il ripensamento di Giorgio

Ultimamente sul web si è parlato tantissimo di Gemma per le parole che le ha dedicato Giorgio in un'intervista: a dieci anni di distanza dal loro ultimo incontro, Manetti si è detto pronto a dare un'altra possibilità a Galgani.

L'ex cavaliere, però, ci ha tenuto a sottolineare che tornerebbe a frequentare la 76enne solo lontano dalle telecamere, quindi lei dovrebbe lasciare Uomini e donne e il posto che occupa nel parterre da più di 17 anni.

Attesa per le nuove registrazioni di Uomini e donne

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi non vede l'ora di scoprire cosa accadrà nelle registrazioni dell'11 e 12 marzo, le prime dopo la proposta di Giorgio all'ex fidanzata.

Le anticipazioni che circoleranno sul web al termine delle prossime riprese, dunque, potrebbero svelare la decisione di Gemma sul suo futuro nel programma e quindi anche la sua risposta a Manetti.

In rete sono in pochissimi a credere al fatto che Galgani potrebbe abbandonare il cast per tornare con "il gabbiano", ma soltanto nelle prossime ore si saprà con certezza se quest'argomento verrà affrontato in studio e nel caso quale strada sceglierà di prendere la storica protagonista del trono Over.