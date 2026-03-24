Ad una sola settimana dall'inizio del GF Vip 8, nella casa c'è già stato un bacio: ad avvicinarsi nella notte tra il 23 e il 24 marzo sono stati Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Chi ha guardato la diretta su Mediaset Extra nelle scorse ore, ha potuto assistere allo scambio di effusioni tra la giovane ex protagonista di Temptation Island e il musicista che ha un legame d'amicizia molto stretto con Stefano De Martino. I due hanno anche deciso di dormire abbracciati nello stesso letto, quello di lui.

Colpo di scena notturno

A poche ore dall'inizio di una nuova puntata del GF Vip, due concorrenti hanno regalato un inaspettato colpo di scena.

Come dimostrano i video che stanno circolando sui social, Renato e Lucia si sono baciati a conclusione di una serata in cui sono stati molto vicini anche davanti agli altri inquilini.

Prima di andare a dormire il musicista ha raggiunto la ragazza a letto, l'ha abbracciata e quasi subito è scattata la passione: le telecamere hanno ripreso gran parte dello scambio di effusioni che c'è stato tra i due protagonisti dell'edizione 2026 del reality di Canale 5.

Dopo aver salutato Renato, Lucia ha deciso di raggiungerlo e per un po' di tempo è rimasta con lui.

Bacio nella notte tra Renato e Lucia 👀 #GFVIP pic.twitter.com/K98UR2W7ID — Grande Fratello Forum (@gf_forum) March 24, 2026

La reazione dei fan del GF Vip

I baci tra Renato e Lucia hanno sorpreso la maggior parte degli spettatori del GF Vip, soprattutto chi ha visto i due flirtare con altre persone nei giorni precedenti (lui con Ibiza e lei con Nicolò).

"Ma come siamo arrivati a questo?", "Per lei andava bene chiunque", "Cosa non si fa per non essere buttata fuori", "Lei non vuole uscire e si è inventata quest'interesse a sorpresa", "Che brutta fine", "Stanno recitando entrambi", "Ma Lucia non voleva Nicolò?", "Cosa ci siamo persi?", "In che senso?", "Tutto scontato, prevedibile", "Mah", si legge su X in queste ore.

Lucia a rischio eliminazione

Sui social c'è chi è convinto che Lucia avrebbe baciato Renato per provare a salvarsi dall'eliminazione che ci sarà nel corso della puntata del GF Vip del 24 marzo.

La ragazza, infatti, è tra i sette concorrenti che si stanno sfidando al televoto per la prima esclusione di quest'edizione del reality: il verdetto di questa nomination sarà svelato in diretta su Canale 5.