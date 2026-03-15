GionnyScandal, noto cantante e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip, ha condiviso pubblicamente alcuni dei momenti più complessi della sua vita durante un’intervista televisiva. L’artista, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha ripercorso la sua infanzia segnata da eventi dolorosi e dalla perdita delle figure familiari più importanti.

Un’infanzia segnata da lutti e adozione

Il percorso di GionnyScandal, all’anagrafe Ruggieri, inizia in orfanotrofio, dove trascorre i primi anni prima di essere adottato e trasferirsi in Lombardia. A cinque anni perde il padre adottivo e, dopo altri cinque anni, anche la madre adottiva, colpita da un infarto dopo una lunga malattia.

Solo a tredici anni scopre che i suoi genitori erano adottivi, una rivelazione che segna profondamente la sua adolescenza. Rimasto orfano, trova nella nonna materna Adriana un punto di riferimento fondamentale, descrivendola come una figura che ha ricoperto i ruoli di madre, amica e sorella.

La scomparsa della nonna e la lotta contro la depressione

La nonna di GionnyScandal scompare nel 2012, poco dopo la pubblicazione di una sua canzone, un evento che l’artista ricorda come particolarmente significativo. Decide di non partecipare al funerale per non conservare quel ricordo, ma chiede che il suo cd venga posto accanto alla nonna nel feretro, affinché la sua musica possa accompagnarla. Dopo questa perdita, il cantante affronta un periodo di profonda depressione, sentendosi solo e privo di certezze economiche.

In quegli anni arriva anche un tentato suicidio, quando assume tredici boccette di Xanax mentre si trova in studio. A salvarlo è un amico che interviene tempestivamente, gesto per cui l’artista esprime eterna gratitudine.

L’incontro con i genitori biologici e la rinascita

Nel suo racconto, GionnyScandal parla anche dell’incontro con i genitori biologici, vissuto come un momento di grande emozione ma seguito da situazioni spiacevoli. L’artista sottolinea come, per lui, i veri genitori siano coloro che crescono e amano un figlio. La sua testimonianza offre uno spaccato di resilienza e forza, elementi che lo accompagnano ora verso la nuova esperienza televisiva.