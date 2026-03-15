‘Che Tempo Che Fa’ torna domenica 15 marzo con una nuova puntata in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, condotta da Fabio Fazio. Il programma propone una serata ricca di ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema, dello sport e della letteratura, offrendo al pubblico un ampio panorama di attualità e cultura.

Gli ospiti principali della serata

Tra i protagonisti della puntata spicca Sal Da Vinci, che presenta ‘Per sempre sì’, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e scelto per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna.

L’artista celebrerà inoltre i cinquant’anni di carriera con due eventi all’Arena Flegrea di Napoli e un tour teatrale nazionale. Carlo Verdone, regista e attore, sarà presente per parlare del suo nuovo film ‘Scuola di seduzione’, in uscita il primo aprile. Verdone vanta una lunga carriera costellata da numerosi riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello e undici Nastri d’Argento.

La puntata ospiterà anche Bebe Vio, fiorettista paralimpica e Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che interverrà in occasione della chiusura dei Giochi Paralimpici. Jasmine Trinca, attrice premiata alla Festa del Cinema di Roma, presenterà il film ‘Gli occhi degli altri’, in uscita nelle sale dal 19 marzo.

Completano il parterre Paolo Giordano, scrittore vincitore di importanti premi letterari, e Niccolò Ammaniti, che parlerà del suo nuovo romanzo ‘Il Custode’.

Approfondimenti e il ritorno de ‘Il Tavolo’

La serata vedrà la partecipazione di editorialisti e opinionisti come Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Cecilia Sala, Roberto Burioni e Michele Serra, che offriranno spunti di riflessione su temi di attualità. A chiudere la puntata, l’appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa – il Tavolo’, che vedrà la presenza di numerosi volti noti dello spettacolo e della televisione, tra cui Sal Da Vinci, Aurelio Ponzoni (Cochi), Belén Rodriguez, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Claudio Chiappucci, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

La varietà degli ospiti e la presenza di figure di spicco nei diversi ambiti promettono una puntata ricca di contenuti e momenti di intrattenimento, confermando il format come uno degli appuntamenti più seguiti della domenica sera televisiva.