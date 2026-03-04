Il finale de Il Paradiso delle signore 10 potrebbe riservare dei clamorosi colpi di scena in primis per Marcello Barbieri che continuerà a essere al centro delle trame della soap complice il suo rapporto finito male con Rosa Camilli e quello lasciato in sospeso con la contessa Adelaide.

Il colpo di scena, però, potrebbe non tardare ad arrivare: Marcello, infatti, potrebbe scoprire che la sua ex fidanzata Rosa è in dolce attesa di un figlio e restare a dir poco scosso e senza parole.

Il legame finito tra Rosa e Marcello ne Il Paradiso delle signore

La relazione tra Rosa e Marcello sembrava essere destinata a un futuro roseo e felice: i due avevano addirittura programmato le loro nozze assieme, intenzionati a coronare al più presto il loro fatidico sì in chiesa.

Alla fine, però, le cose sono andate diversamente e lo zampino della contessa Adelaide non ha permesso ai due ragazzi di vivere serenamente questa relazione, al punto da decidere di intraprendere due strade differenti.

Rosa, intanto, ha cominciato ad avvicinarsi a Tancredi che, in un momento confidenziale con la ragazza, non ha nascosto la verità sui sentimenti che ha capito di provare nei suoi confronti, lasciandola spiazzata e a tratti turbata da questa dichiarazione inaspettata.

Marcello scopre che la sua ex è incinta: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Il colpo di scena, però, potrebbe arrivare con le puntate finali de Il Paradiso delle signore 10 previste entro maggio in prima visione assoluta su Rai 1.

Marcello, infatti, potrebbe scoprire la sua ex fidanzata Rosa è in dolce attesa di un bambino, frutto proprio di questa "amicizia speciale" nata con Tancredi Di Sant'Erasmo.

Tra i due, infatti, non è escluso che si possa assistere a un divampare della passione travolgente al punto da consumare una notte d'amore assieme.

E, a distanza di qualche settimana, Rosa scoprirebbe di essere rimasta incinta: una notizia che verrebbe appresa per puro caso da Marcello Barbieri, ormai convinto a mettere definitivamente una pietra sopra a questa relazione che gli ha causato grande sofferenza, dato che per diverse volte ha cercato di recuperare il rapporto con la giornalista del Paradiso Market.