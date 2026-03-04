Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il mistero intorno alla figura di Leyla giungerà a un punto di svolta. La ragazza, dopo aver costruito un’identità basata su menzogne per infiltrarsi nella vita di Ender e Caner, si troverà costretta a fornire delle spiegazioni. Durante un confronto, emergerà un dettaglio reale dietro la sua recita: a Smirne esiste effettivamente una sorella naturale di Ender e Caner che porta il nome di Leyla. Questa ammissione chiarirà la strategia della protagonista, che non ha scelto un nome a caso, ma ha utilizzato una verità familiare dei fratelli Celebi per dare solidità alla sua copertura.

Leyla inganna Kaya e Caner, spunta il marito Hilmi

Leyla è arrivata a Istanbul con un passato carico di mistero, ma molto presto la verità verrà a galla. Quando è arrivata in città, si è presentata dicendo di essere la sorella di Caner ed Ender. Se quest’ultima non le ha creduto, Caner è stato più premuroso, al punto da farle avere un lavoro nell’ufficio legale di Kaya.

Leyla sembrerà ritrovare una nuova serenità, soprattutto accanto a Kaya, ma proprio sul più bello le cose cambieranno drasticamente. Leyla si presenterà con Kaya a un appuntamento con un nuovo cliente. Si chiama Hilmi e Leyla lo conosce molto bene: è suo marito, che svelerà a Kaya che il vero nome della ragazza è Ayse.

Leyla confessa il dramma con il marito psicopatico

Mentre Leyla si darà alla fuga, Kaya dovrà fare i conti con Hilmi, che lo minaccerà di stare lontano dalla moglie, consegnandogli un proiettile. Non sarà l’unica persona che Hilmi minaccerà, anche Sibel, l'amica di Leyla, subirà le sue minacce, al punto che le chiederà di non presentarsi più a casa sua, bloccandola con il telefono.

Leyla non saprà cosa fare, così chiederà aiuto a Emir, che la ospiterà a casa sua. La ragazza gli racconterà che il marito è uno psicopatico, che l’ha rinchiusa nella loro camera da letto solo perché convinto che la moglie provasse attrazione per un altro uomo. Nulla di vero, ma Hilmi non ha mai voluto sentire ragioni, così Leyla si è trovata a scappare.

Leyla confessa: ‘Ender e Caner hanno davvero una sorella a Smirne’

Emir, però, morirà dalla curiosità: “Scusami. Ho capito che tuo marito è uno psicopatico, ma perché sei arrivata a Istanbul e ha detto di essere la sorella di Caner ed Ender?”. “Perché loro a Smirne hanno veramente una sorella che si chiama Leyla e a me serviva una bugia con solide fondamenta”, dirà Leyla, che chiederà a Emir di non chiamarla mai Ayse: quel nome appartiene al suo passato.

Nonostante la confusione della vicenda, Ender e Caner hanno veramente una sorella e chissà se prima o poi si farà viva a Istanbul.