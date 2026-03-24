Sirin assolderà dei malviventi per farsi aggredire nella puntata de La forza di una donna di lunedì 30 marzo.

Le anticipazioni tv rivelano che lo scopo di Sirin sarà quello di essere salvata da Arif e manipolarlo.

Arif nel mirino di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin si concentrerà sempre di più su Arif. Lo scopo sarà quello di far credere a Bahar che ci sia la nascita di una storia tra lei e il suo ex. Innanzi tutto, Sirin farà leva sul dolore per la perdita di Hatice per portare Arif ad invitarla a cena dopo il lavoro.

Bahar vedrà sua sorella tornare a casa con Arif ma manterrà la calma, perché sarà consapevole di non avere alcun diritto di essere gelosa. Ceyda, invece, sarà meno comprensiva di Bahar e capirà subito che Sirin sta mettendo in atto l'ennesimo piano per provocare. La donna rimprovererà duramente Arif che sta dando corda alla ragazza che ha rovinato la vita a Bahar. Dopo le parole di Ceyda, lui cambierà atteggiamento con Sirin e sarà molto più distaccato dei giorni precedenti. Quando dovranno fare insieme la strada per il lavoro, Arif dirà a Sirin che lui ha da fare delle commissioni, lasciandola andare da sola. La sorella di Bahar capirà che dovrà passare all'azione se non vuole perdere il controllo su Arif.

Piano fallito per Sirin: Arif non assisterà all'aggressione

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 30 marzo, Sirin metterà in atto un piano per far sentire in colpa Arif e manipolarlo a suo favore. Tutto avrà inizio quando incontrerà alcuni tipi poco raccomandabili che le chiederanno l'elemosina. Sirin coglierà la palla al balzo e offrirà ai quei ragazzi una somma di denaro in cambio di un pestaggio. La ragazza dirà loro che vuole far tornare il suo ex fidanzato da lei e per questo dovranno picchiarla fingendo di rubarle la borsa. Secondo i piani di Sirin, Arif arriverà per salvarla e non la lascerà più sola. Dopo il lavoro, Sirin si assicurerà che Arif sia dietro di lei e andrà incontro agli aggressori: il piano, però, non funzionerà perché l'uomo cambierà direzione. Sirin sarà picchiata senza che Arif andrà ad aiutarla e tornerà a casa in pessime condizioni.