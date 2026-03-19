Da lunedì 22 a sabato 28 marzo su Rete 4 alle ore 19:45 vanno in onda le nuove puntate de La Promessa. La trama vede Curro e Lope in difficoltà dopo che i due hanno acquistato uno smeraldo molto costoso alla gioielleria di Esmeralda: l'intento dei due era quello di avere delle informazioni importanti sull'identità di Basilio. Intanto Eugenia sparisce in circostanze misteriose.

La Promessa: trama nuovi episodi

Le anticipazioni de La Promessa, vedono Curro e Lope recarsi alla gioielleria Llop per estrapolare delle informazioni da Esmeralda sull'identità di Basilio.

Al ritorno i due riescono ad ottenere ciò che vogliono, ma si trovano a dover affrontare delle difficoltà economiche poiché in cambio di informazioni Lope e Curro hanno acquistato uno smeraldo da 3000 pesetas. Nonostante le difficoltà, i due non vogliono chiedere i soldi ad Angela e Vera. Inoltre Curro deve sopportare le propotenze di Lisandro che si approfitta sempre di più del suo potere.

Intanto Eugenia continua a chiedere a Don Alonso di incontrare Cruz nonostante il veto. La ragazza sembra essere intenzionata ad andare a trovare la donna, ma scompare in circostanze misteriose e Don Lorenzo decide di non informare la Guardia Civile. Don Romulo chiede scusa a Pina, mentre Leocadia e Manuel diventano soci per un progetto riguardante la procreazione dei motori.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli episodi della tv soap più targata Mediaset continua ad essere oggetto di discussione. Un utente ha affermato in merito alle nuove trame: "Io davvero non capisco com'è venuto in mente a Lope e Curro di acquistare uno smeraldo da 3000 pesetas". Un altro utente ha commentato: "Ma Eugenia che fine ha fatto? Pure lei però che decide di andare da Cruz nonostante il veto". Tra gli utenti c'è chi ha aggiunto: "Lisandro è davvero insopportabile. Ma possibile che nessuno si ribella?". Un altro spettatore ha affermato: "Se Lope e Curro non chiedono i soldi a Vera e Angela si mette davvero male". Un utente c'è chi ha criticato Don Lorenzo per non avere chiamato la Guardia Civile dopo la sparizione di Eugenia, mentre un altro utente ha criticato Esmeralda: "Chi è davvero? Perché conosce i segreti di Curro?". Infine c'è chi si è detto felice per le scuse di Don Romulo: "Era ora che facesse un passo indietro".