Selvaggia Lucarelli si é scagliata contro Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini dando il via alle scintille alla prima puntata del Grande Fratello vip 2026. Nella diretta di Grande Fratello 2026 andata in onda martedì 17 marzo 2026, Lucarelli ha tacciato Raimondo Todaro di essere una persona "scarsamente educata", per non averle porto un saluto nei corridoi, prima del via al reality della Casa di Cinecittà.

“Diciamo che anche a ‘Ballando con le Stelle’ aveva un pessimo rapporto con il ‘Ciao’", ha fatto sapere Selvaggia. Dal suo canto Raimondo ha confermato il j'accuse di Lucarelli, per poi aggiungere di non aver rivolto un saluto neanche all'altra opinionista Cesara Buonamici, per non risultare ruffiano in vista della nuova avventura televisiva.

Ancor prima di dare il via alla diretta, non appena presentatasi in studio come neo opinionista Lucarelli ha anche ironizzato sul passaggio a Mediaset dalla Rai. Le esternazioni spinose di Lucarelli sono passate anche a Mussolini, a cui ha dato della antipatica, riferendosi all'incompatibilità lamentata dall'ex politica nella convivenza avviata con Paola Caruso: “Alessandra ha questa esuberanza che i primi due minuti è simpatica e poi la vuoi uccidere", ha quindi sentenziato Lucarelli.

Le novità del GF

Nel frattempo, Milly Carlucci ha parlato della nuova esperienza di Selvaggia Lucarelli al GF Vip e lo ha fatto tramite un’intervista a Chi, lasciando intendere di non essere in rapporti compromessi con lei per il passaggio a Mediaset: "Selvaggia è una persona che ammiro, che stimo, Ci siamo messaggiate anche in questo periodo facendoci un in bocca al lupo per i nostri impegni.

Lei è e rimane una delle persone più vicine a me e al mondo di Ballando con le Stelle".

Per ciò che concerne l'esordio Auditel la prima puntata ha registrato il debutto più basso nella storia del format in termini di ascolti. La diretta dalla Casa è disponibile 24 ore su 24 su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del Grande Fratello.