Angela spiazzerà Cristobal nelle prossime puntate de La Promessa: "Sei tu io padre?" gli chiederà dopo aver stretto con lui una profonda amicizia.

Le anticipazioni rivelano che Cristobal negherà, ma in cuor suo sarà felice per quella domanda. Leocadia, infatti, gli ha rivelato che è lui il padre di sua figlia ma gli ha chiesto di tacere.

Dubbi a La Promessa: chi è il vero padre di Angela?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Angela continuerà a cercare disperatamente suo padre e potrebbe essere più vicina alla verità di quanto pensi. Nelle puntate in onda in Italia, Eugenia ha fatto tremare Leocadia: "So chi è il padre di Angela", ha detto la donna alla sua vecchia amica.

La reazione di Leocadia è stata inequivocabile: il terrore nei suoi occhi si trasformerà presto in vendetta, tanto che si alleerà con Lorenzo per liberarsi di Eugenia definitivamente. I mesi trascorreranno senza lasciar trasparire alcun indizio sul padre di Angela fino a quando a La Promessa non arriverà il nuovo maggiordomo: Cristobal. Quest'ultimo, suggerito caldamente da Leocadia ad Alonso, prenderà servizio al posto di Romulo e si scoprirà che da anni è l'amante della signora de Figueroa. La loro relazione clandestina proseguirà senza destare alcun sospetto, ma la passione si raffredderà quando Cristobal si avvicinerà a Teresa. Tra i due nascerà un tenero sentimento che farà impazzire di gelosia Leocadia che stupirà il suo amante: "Sei tu il padre di Angela". Nelle trame in onda in Spagna resta ancora un dubbio: Leocadia ha detto la verità o ha mentito per legare a sé Cristobal?

Questa domanda non ha ancora una risposta.

Angela e Cristobal più vicini che mai

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia confiderà a Cristobal che è lui il padre di sua figlia, ma gli chiederà il massimo riserbo. L'uomo rispetterà il volere di Leocadia, ma non potrà fare a meno di avvicinarsi ad Angela e nutrire per lei un grande sentimento. La ragazza inizierà a confidarsi sempre di più con il maggiordomo che diventerà per lei una figura importantissima. Sarà Cristobal a risolvere una delle più difficili crisi tra Angela e Curro e la incoraggerà a lottare peri l suo amore. Quando Angela risolverà i suoi problemi sentimentali, correrà a dirlo a Cristobal, ma lo spiazzerà con una domanda: "Sei tu mio padre?".

La domanda di Angela sconvolgerà Cristobal che però negherà con forza: l'uomo spiegherà che non conosceva Leocadia prima del suo arrivo a La Promessa. Angela si scuserà con il maggiordomo, ma gli dirà che sente un legame profondo con lui e a Cristobal farà molto piacere, anche se non potrà dirglielo apertamente.