Toño e Simona faranno pace nelle prossime puntate de La Promessa: il ragazzo ridarà a sua madre la medaglietta ricevuta quando era piccolo.

Le anticipazioni rivelano che Candela sbloccherà la situazione rivelando a Toño il reale motivo dell'abbandono di Simona. La donna, a fatica, gli dirà che suo padre e tolto la vita a suo marito ed era un uomo molto pericoloso.

Simona e Toño vivranno a La Promessa ma saranno molto distanti

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto le trame si concentreranno sul complicato rapporto di Toño e Simona. Madre e figlio non riusciranno ad andare proprio d'accordo e questo durerà per diverso tempo.

La cuoca farà molti passi verso Toño , ma lui non vorrà saperne di riallacciare un rapporto con sua madre. Nonostante gli interventi di Manuel, lui sarà convinto che Simona abbia abbandonato lui e sua sorella perché voleva essere libera. L'arrivo di Enora nella vita di Toño cambierà un po' le cose, perché la ragazza insisterà così tanto con lui che alla fine ci sarà un primo chiarimento con Simona. Toño sarà meno ostile con sua madre, ma sarà evidente che si tratta di una forzatura. Simona si accontenterà di quel poco che suo figlio le concederà, ma Candela non lo riterrà affatto giusto e un giorno prenderà in mano la situazione e parlerà con Antonito dicendogli tutta la verità sul passato di Simona e di suo padre.

La confessione di Candela cambierà tutto tra Toño e sua madre

Nelle prossime puntate de La Promessa, Candela rivelerà a Toño il vero motivo che ha spinto Simona a portare lui e Virtudes dalla zia. "Tuo padre ha fatto fuori mio marito", dirà Candela in lacrime ricordando il tragico fatto. La cuoca spiegherà a Toño che suo padre era un uomo molto pericoloso e Simona non ha fatto altro che proteggere i suoi figli. Il racconto di Candela commuoverà Toño che cambierà improvvisamente con Simona. Sarà lui stesso a cercare la madre e le consegnerà in lacrime la medaglietta che Simona aveva lasciato a lui e sua sorella prima di lasciarli. Madre e figlio si abbracceranno per la prima volta e si lasceranno andare a tutto l'affetto che per anni hanno represso. Le incomprensioni, ormai, saranno un lontano ricordo.