Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Pia inizierà a sospettare che Ricardo sia implicato nel decesso di Ana dopo aver trovato il volantino del posto in cui lavorava in una tasca di un abito. La domestica non esiterà ad accusare il nuovo valletto personale di Manuel durante un acceso confronto.

Ricardo torna alla tenuta per stare al fianco di Santos

Ricardo farà il suo ritorno a La Promessa dopo parecchi mesi. L'uomo tornerà nel marchesato per stare al fianco di suo figlio Santos, distrutto per la perdita di sua madre Ana. In questa circostanza, l'ex maggiordomo ha potuto riabbracciare i suoi colleghi compresa Pia, con la quale aveva avuto una storia d'amore.

Manuel, intanto, interverrà nella situazione, offrendo un posto di lavoro a Ricardo come suo valletto personale. L'uomo accetterà tale posizione, sopratutto per rafforzare il rapporto col figlio Santos entrato in crisi in seguito alla sua partenza. In questa circostanza, Ricardo dimostrerà di non essere particolarmente afflitto per la scomparsa di Ana a differenza di suo figlio.

Pia sospetta che Ricardo abbia ucciso Ana

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Cristobal informerà Ricardo e Santos che le indagini sulla morte di Ana sono in un punto morto. L'uomo svelerà a padre e figlio Pellicer che la guardia civile sta facendo fatica a trovare l'assassino. Il colpo di scena non tarderà ad arrivare quando Pia troverà un volantino del posto di lavoro di Ana all'interno di una tasca di un abito di Ricardo.

La domestica affronterà il nuovo valletto personale di Manuel per fargli una difficile domanda. Pia chiederà all'uomo: "Te lo dirò molto chiaramente. Hai avuto a che fare con la morte di tua moglie?”. La donna inizierà a sospettare che l'uomo sia l'assassino della sua defunta consorte.

Maria è apparsa dubbiosa sul nuovo comportamento di Petra

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo in Italia, Maria Fernandez (Sara Molina) ha continuato ad esprimere i suoi dubbi in merito alla sincerità di Petra. La domestica non si fida di lei, credendo che il suo cambiamento non sia veritiero. Samuel, a questo punto, ha preso la parola, rivelando allo staff che Petra è profondamente cambiata, diventando dolce e materna persino con gli ospiti del rifugio.

Intanto Tono (Alvaro Quintana) è riuscito a ristabilire la fiducia nei suoi confronti anche se non ce l'ha fatta a risanare i rapporti con sua madre Simona, la quale crede che abbia sperperato i soldi in alcool e gioco d'azzardo invece di essere stato derubato da qualche malintenzionato.